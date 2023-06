Artikkelen fortsetter under annonsen

Den tiltalte 50-åringen ble dømt til tre år og seks måneders fengsel da han i fjor sto tiltalt i Søndre Østfold tingrett. Tingretten fant mannen skyldig i bedrageri av 5 millioner kroner og grovt økonomisk utroskap av om lag 8,5 millioner kroner. Han ble også dømt for dokumentfalsk og brudd på bokføringsreglene for flere selskaper og over flere år.

Dommen ble anket i sin helhet.

Her kan du lese dokumentaren DN skrev om denne saken:

Borgarting lagmannsrett finner imidlertid ikke grunn til å snu om på dommen fra tingretten. Tvert om ender den med å ilegge 50-åringen seks måneder lenger fengselsstraff – til fire års fengsel. I tillegg dømmes han til 4,2 millioner kroner i inndragning, og han fradømmes retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet i fem år framover.

– NN har begått omfattende økonomisk kriminalitet over en periode på flere år, og han har gjennom manglende bokføring gjort det vanskelig å kontrollere virksomhetene, skriver Borgarting lagmannsrett i begrunnelsen for inndragningen.

Den dømte drev et gamblingnettverk gjennom flere selskaper der flere tusen medlemmer tapte store summer. Dagens Næringsliv skrev en omfattende dokumentar om virksomheten. Selskapene ble til slutt slått konkurs og anmeldt av bobestyreren. Dette førte til politiets etterforskning og straffesaken som nå er avgjort i lagmannsretten.