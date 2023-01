Mangeårig leder i Oljefondet saksøker Norges Bank for ugyldig oppsigelse Mangeårig leder for analyse av verdipapirhandel, Elisabeth Bull Daae (51) saksøker Oljefondets forvalter, Norges Bank, for ugyldig oppsigelse.

2 min Publisert: 31.01.23 — 04.07 Oppdatert: 9 timer siden