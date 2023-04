Artikkelen fortsetter under annonsen

I kjølvannet av konkursen i hotellkonsernet Maribel sommeren 2020 ble det avdekket en avtale inngått i 2012 mellom gründerne av hotellselskapet og eiendomsinvestoren Alf Ulven.

Det er denne avtalen som nå har ført til tiltalen mot Ulven og de fire andre menn for en rekke lovbrudd. Mandag startet rettssaken i Oslo tingrett som vil vare helt frem til 2. juni.

Alf Ulven er tiltalt for medvirkning til grov utroskap og medvirkning til grovt skattesvik som følge av avtalene som ble inngått i 2012. Investorene Mads Jacobsen, Rune Firing og advokat Per Arne Damm er tiltalt for grov utroskap og skattesvik.

De fire tiltalte nekter straffskyld.

Maribel-gründer Harald Jacobsen er også tiltalt for en rekke av de samme forholdene, men i en separat tiltale.

Fiktive eller reelle avtaler

Fire tiltalte og en tiltale på hele syv sider, som dreier seg om skattemessige lovbrudd og regnskapsmessig utroskap.

I sitt innledningsforedrag i retten understreket førstestatsadvokat Bård Thorsen i Økokrim at det dreier seg om betydelige summer, og at lovbruddene Økokrim mener å ha avdekket er svært alvorlige.

Det retten skal ta stilling til er om to avtaler inngått mellom Kristiania Eiendomsforvaltning og Nordic Hospitality er reelle eller ei. Den ene en låneavtale, den andre en samarbeidsavtale. Begge disse mener Økokrim er fiktive og danner grunnlaget for tiltalen.

– Hovedspørsmålet er om to avtaledokumenter fra 2012 reflekterer partenes reelle enighet, eller om det er en fiktiv avtalepakke. Spørsmålet er om det er avvik mellom form og realitet. Forteller avtalene sannheten, eller foreligger det en alternativ enighet som ikke reflekteres i avtaleteksten, sa Thorsen idet rettssaken startet.

Dette er saken: Etter konkursen i hotellkonsernet Maribel oppdaget bostyrer to avtaler som danner grunnlaget for straffesaken som i disse dager pågår i Oslo tingrett.

Hotelltoppene Mads Jacobsen, Rune Firing og Harald Jacobsen i Maribel kjøpte et krav på 48 mill. av investor Alf Ulven for en hundrelapp. Økokrim mener dette var en fiktiv transaksjon.

To dager senere inngikk eierne av det nå fallerte hotellkonsernet en ny avtale som i stedet skulle sikre eiendomsinvestor Ulven 65 millioner.

De fire, og advokat Per Arne Damm, er tiltalt for grovt økonomisk utroskap og skattesvik.

Fordringene og avtalene ble avdekket av bostyrer i forbindelse med konkursen i Maribel-konsernet. DN har tidligere omtalt konkursen og kravene mot Mads og Harald Jacobsen. Da konkursen ble kjent var det snakk om krav på over én milliard kroner.

– Forut for konkursen var temaet om ulovlige aksjonærlån tatt opp i Maribel, noe bostyrer tok tak i ganske raskt. Det ble fremmet krav mot de tiltalte i saken. Bostyrer fattet mistanke om avtalen og tok dermed kontakt med Økokrim, sa Thorsen.

48 mill. for en hundrelapp

Avtalen mellom Ulven og gründerne i desember 2012 ble begrunnet med at Nordic Hospitality, forløperen til det som skulle bli Maribel, ikke ville være i stand til å tilbakebetale et lån selskapet hadde fått fra Ulvens selskap Kristiania Eiendomsforvaltning. Samtidig viste 2012-regnskapene for Nordic Hospitality-konsernet kraftig inntektsvekst fra 162 til 233 millioner kroner, forbedret lønnsomhet med et overskudd før skatt på 15,2 millioner kroner, positiv kontantstrøm og egenkapital – og 17 millioner kroner på konto.

Likevel solgte Ulvens selskap kravet på 48 millioner kroner for kun en hundrelapp til gründerne Harald og sønnen Mads Jacobsen og Rune Firing. Gründerne kunne i årene som fulgte ta ut disse pengene fra selskapet – skattefritt.

Men samtidig ble det inngått en ny avtale om at Ulvens selskap skulle få opptil 65 millioner kroner fra gründernes selskap. Som vist på bildet nedenfor ble avtalen signert av samtlige av de tiltalte.

I retten viste aktor frem en rekke eposter mellom Ulven og de andre tiltalte, der avtalene og lånene ble diskutert.

Den mest profilerte av de tiltalte er Alf Ulven, kjent som eiendomsaktør i Norge via selskapet Kristiania Eiendomsforvaltning, bonde og som tidligere varaordfører for Høyre i Aremark. Han har drevet med alt fra helikopter til dampskip. I Oslo tingrett tirsdag fastholder han på en uttalelse han ofte har brukt i sammenheng med saken, nemlig at han «hele tiden har vært åpen og samarbeidet med Økokrim».

Ser frem til å forklare seg

– Det er greit å komme i gang med saken, sier Ulven, og legger til:

– Nå ser jeg frem til at saken blir belyst i sin helhet, og at vi kan få forklart retten hva som faktisk har foregått og forhåpentlig kan jeg legge denne saken bak meg.

Rune Firing og Harald Jacobsen er grunnleggerne av Nordic Choice-keden, senere med Jacobsens sønn Mads som sjef, som både skulle sørge for hotellveksten og drift av hotellene gjennom selskapet Belvar.

Like før nyttår 2018 ble så hotellkonsernet Maribel etablert da investor Asmund Haare og hans hotellkjede First Hotels slo seg sammen med Belvar. Mads Jacobsen ønsker ikke å uttale seg til DN.

Den femte tiltalte mannen er mangeårig forretningsadvokat Per Arne Damm. Han var tidligere partner i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, samt partner i revisjonsgiganten PwC og tidligere ansatt i skatteavdelingen i Finansdepartementet. Han underskrev en rekke avtaler mellom de tiltalte og fungerte som styremedlem i hotellselskapet.