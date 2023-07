Artikkelen fortsetter under annonsen

Det meldte selskapene i en børsmelding lørdag ettermiddag.

De to selskapene har vært i flere juridiske patenttvister over flere år knyttet til automatiserte lagerløsninger, og har nå inngått et forlik. Det innebærer at alle krav og anklager i rettstvister mellom de to kamphanene nå trekkes tilbake.

Partene deler ikke alle vilkårene i forliket, men et knippe av dem kommer frem i børsmeldingen: Autostore skal blant annet skal betale Ocado 200 millioner pund, tilsvarende 2,5 milliarder kroner, over de neste 24 månedene.

– Vi er glade for å ha oppnådd en enighet som gir begge selskapene muligheten, og friheten, til å kommersialisere våre omfattende patentporteføljer. Dette forliket løser våre forskjeller, og lar oss fortsette å fokusere på våre respektive driftsmål, kommenterer Mats Hovland Vikse, konsernsjef i Autostore, i meldingen.

Full frihet

Videre har begge selskapene full frihet til å benytte teknologi dekket av begge selskapers patenter fra før 2020. De to selskapene skal også få lov til å bruke og markedsføre egne produkter basert på patenter fra etter 2020, uten risiko for at det medfører overtredelser.

De to selskapene får også tilgang til deler av hverandre sine patenter, og kan benytte dem i egne produkter hvis ønskelig.

Et annet vilkår er at Autostore ikke får lov til å lage eller bruke en spesiell type lagerrobot i alle jurisdiksjoner der Ocado har patentbeskyttelse.

– Jeg er fornøyd med at vi har klart å komme til enighet på en konstruktiv og samarbeidende måte. Vi kan nå gå videre og konsentrere oss om å tilby våre partnere verdensledende teknologi, sier Tim Steiner, konsernsjef i Ocado.

Emilie Engen Krutnes, analytiker med ansvar for Autostore i DNB Markets, regner med markedsaktørene vil reagere negativt på nyheten – det borger ifølge Krutnes med andre ord for kursfall.

– Vi mener dette styrker teorien om at økt konkurranse vil kunne legge en demper på ventet vekst og lønnsomhet fremover, sier hun til DN.

En ting er de 200 millioner pund som skal utbetales til Ocado, men viktig er også det at selskapet mister enerett på mange patenter.

– Det har tidligere vært mye fokus på selskapets sterke patentportefølje. Det er jo naturlig å spørre seg hvor sterke patentene deres er og i hvor stor grad disse vil beskytte selskapets posisjon fremover. Vår oppfatning er at de vil oppleve økt konkurranse, som igjen vil medføre press på marginene på sikt.

Flere år med «trefninger»

Tvisten startet tilbake i 2020, da Autostore saksøkte Ocado Group for å ha utført patentinngrep på flere av deres teknologier.

Ocado er egentlig et selskap som leverer dagligvarer på døren, litt som Oda her hjemme.

Tilbake i 2012 så selskapet seg om etter lagerløsninger, og møtte Autostore til forhandlinger. Samarbeidet varte ikke lenge: etter kort tid surnet stemningen, og Ocado tok Autostores grunnkonsept med seg hjem og tilpasset det til egne behov.

Det har dermed utviklet sin egen utgave av Autostores robotlagerkonsept: Et firkantet rutenett som sparer luften mellom hyllene i et vanlig lager, og stabler varene i høyden. Robotene suser rundt oppå, og henter opp kasser etter behov.

Det har vært små trefninger mellom de to selskapene gjennom årenes løp, men i 2020 startet robotkrigen for alvor, da Autostore lanserte flere internasjonale søksmål mot Ocado.

Brukt over en halv milliard kroner

Det norske selskapet har satt mye på spill – Autostores kostnader tilknyttet søksmålene beløper seg til over en halv milliard kroner fordelt på 2021 og 2022.

– Vi vil ikke tolerere Ocados gjentatte krenkelser av våre patentrettigheter, i deres forsøk på å vokse raskere og å bli et globalt teknologiselskap, sa daværende toppsjef Karl Johan Lier da nyheten ble kjent.

Over Atlanteren har Autostore anklaget Ocado for 33 patentbrudd, men ITC, den internasjonale handelskommisjonen avviste anklagene i to omganger.

Autostore har opp gjennom årene kunne selge robotløsningene sine med marginer opp mot 50 prosent, og også signalisert til markedet at de skulle forbli høye. I så henseende har det vært avgjørende å sikre patentene som gjør businessen såpass lukrativ.

– Pengene og energien de bruker på patentsaken, sier noe om at de vurderer den som viktig. Men det er flere inngangsbarrierer rundt modellen deres, som også er sentrale her, uttalte analytiker Eirik Rafdal fra meglerhuset Carnegie til DN i fjor vår.