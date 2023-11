Artikkelen fortsetter under annonsen

Denne uken ble Jan Gunnar Mathisen (58) slått personlig konkurs, ifølge en kjennelse fra Søndre Østfold tingrett. Mathisen er også under etterforskning for økonomisk kriminalitet i kjølvannet av konkursene i Miris og datterselskapet Innovasjon og Eiendom.

Mathisens private bo ble opprinnelig satt under rekonstruksjon i november 2022. Rekonstruktør, advokat Thomas Piro, fant etter ett år at det ikke var utsikter til at man kunne komme i mål med en rekonstruksjon eller en tvangsakkord.

Knytter seg til brolån

Piro opplyser til DN at hovedkravet mot Mathisen knytter seg til et brolån Miris tok opp for flere år siden. Långiver USCGIM, som lånte Miris 10 millioner euro rettet et solidaransvar mot Mathisen. Det var dette som førte til konkursen.

– Mathisen hadde laget et utkast til rekonstruksjon som ble sendt til største kreditor. De var ikke interessert i det, sier Piro.

Mathisen var gründer og hovedaksjonær i fallerte Miris, et selskap som markedsførte seg om et eiendomsutviklingsselskap, før det omtalte seg som et grønt teknologiselskap.

Et utvalg av Miris' markedsføring overfor investorer. (Foto: Petter Berntsen) Mer...

Da Jan Gunnar Mathisen i november 2022 begjærte rekonstruksjon for seg selv, oppga han å ha alvorlige økonomiske problemer og at han ikke hadde funnet en løsning på problemene. Ifølge kjennelsen fra 2022 hadde Mathisen 100 millioner kroner i gjeld.

Mathisen, som opprinnelig er utdannet bilelektriker, har i flere år jobbet med å hente inn penger til Miris og dets datterselskaper. Selskapet gikk for flere år siden friskt ut med at det skulle utvikle et energipositivt hotell i Svartisen i Nordland med det beskrivende navnet Svart. Arkitektselskapet Snøhetta ble engasjert til å tegne forprosjektet til hotellet, som opprinnelig skulle stå ferdig i 2021.

Miris gikk videre uten Snøhetta på laget. I henhold til oppdaterte planer skulle hotellet åpne i 2024. Imidlertid finnes det fortsatt ingen byggetillatelse. Dette til tross for at den internasjonale luksushotellkjeden Six Senses i 2022 inngikk en avtale om å drifte hotellet.

Slik ble planene om hotellet Svart markedsført til investorer i Norge og utlandet. (Foto: Snøhetta) Mer...

En rekke prosjekter

Miris har markedsført en rekke andre eiendomsprosjekter, uten at disse har materialisert seg. Selv om Mathisen og Miris ikke har lykkes med å fullføre prosjektene de har markedsført, har innsatsen for å skaffe aksjonærer og långivere båret frukter. Kravene i konkursen i Miris og datterselskapet Innovasjon og Eiendom beløper seg til godt over en milliard kroner.

Likevel bærer Mathisens skatteligning preg av mange magre år. I årene fra 2013 til 2021, siste år hvor skattelisten er offentliggjort, har Mathisen med unntak av ett år hatt enten null eller under 30.000 kroner i skattbar inntekt. Unntaket er 2020 da Mathisen ble lignet med 3.692.283 kroner i inntekt, noe som medførte 1.158.720 kroner i skatt.

På denne tomten i Lier kommune skulle Miris/Innovasjon og Eiendom bygge boliger. Det endte i rettssaker om hvem som hadde førsterett til pant i eiendommen og ingen boliger. (Foto: Per Thrana) Mer...

Miris, hovedselskapet i Mathisens system, ble slått konkurs i 2022, etter at Mathisen, som styreleder i Miris, hadde kjempet til Høyesterett for å hindre at selskapet ble tatt under konkursbehandling. I etterkant av konkursen opprettet Mathisen et nytt selskap. Selskapet Greenside Invest skulle angivelig brukes til å redde verdiene i Miris.

Greenside Invest skaffet til veie de nødvendige 7,5 millioner kronene for å kunne kjøpe tilbake aksjene i seks av selskapene i Miris-systemet, fordringene Miris hadde mot selskapene, samt to personbiler og en bobil. Det er uklart hvor pengene kom fra. Forut for kjøpet mottok imidlertid en rekke av de opprinnelige Miris-aksjonærene og långiverne tilbud om å være med på et spleiselag.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Flere titall aksjonærer og långivere har i en årrekke forsøkt å få klarhet i hva pengene deres er blitt brukt til. Advokat Leif Petter Madsen, som var bostyrer i konkursen i Innovasjon og Eiendom, politianmeldte selskapets ledelse, med Jan Gunnar Mathisen i spissen. Madsen mente Mathisen og selskapet hadde gjort seg skyldig i en rekke brudd på straffeloven, inkludert grovt bedrageri. Han innstilte også på at Mathisen skulle ilegges konkurskarantene, noe som ble tatt til følge.

Forventer ikke flere krav

Bostyrer Piro forventer ikke at det vil komme flere krav i boet til Mathisen etter at det er åpnet konkurs.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Eventuelle kreditorer har hatt ett år på å melde det. Så jeg ville blitt overrasket om det kommer flere krav, sier han.

Politiadvokat Jahn Schei ved Øst politidistrikt bekrefter overfor DN at politidistriktet fortsatt etterforsker Jan Gunnar Mathisen og selskapene hans.

– Vi har gjennomført avhør, og etterforskningen knytter seg nå til å etterprøve de opplysningene som fremkommer der, sier politiadvokaten til DN.

– Jeg kan ikke se at en konkursåpning bør påvirke politiets etterforskning.

Jan Gunnar Mathisen har ikke besvart DNs henvendelser fredag. Det har heller ikke hans forsvarer Max Henrik Jespersen i Advokatfirmaet Elden.

I mars sa Mathisen at han ikke ønsket å kommentere politianmeldelsen fra bostyret.

– Når det gjelder bostyrer Leif Petter Madsens påstander, vil jeg først kommentere det så snart saken er avklart med faktum, og ikke basert på løse antagelser og rykter, skriver Mathisen i en epost.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.