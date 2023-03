Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter at Miris og datterselskapet Innovasjon og Eiendom ble slått konkurs i 2021/2022, har bostyrerne i begge konkursboene jobbet på spreng for å finne ut hva som har skjedd i selskapene.

Mange hundre millioner kroner har strømmet gjennom selskapene, som opprinnelig skulle drive med eiendomsutvikling. Ved konkursåpning var det svært beskjedne verdier i boene. Nå har politiet fattet interesse for virksomheten.

Bakgrunnen for etterforskningen er en politianmeldelse innlevert av konkursboet i datterselskapet Innovasjon og Eiendom sist sommer. E24 omtalte politianmeldelsen først.

DN har i flere år skrevet om private investorer som har etterlyst oppgjør etter å ha lånt penger til Miris og dets datterselskaper. Opprinnelig hadde långiverne blitt lovet pant i eiendommer da de lånte penger til Miris-selskapene. Det fikk de aldri. I stedet ble selskapene slått konkurs, og det ble avdekket at en profesjonell långiver hadde sikret seg pant i de samme eiendommene. Kravene i de to konkursboene beløper seg til drøyt 1,6 milliarder kroner.

Anmeldte flere lovbrudd

Advokat Leif Petter Madsen, som ble oppnevnt som bostyrer i konkursboet etter Innovasjon og Eiendom, valgte å politianmeldte selskapets ledelse, med Jan Gunnar Mathisen i spissen. Madsen mente Innovasjon og Eiendom og Mathisen hadde gjort seg skyldig i en rekke brudd på straffeloven inkludert grovt bedrageri.

Bostyrer Leif Petter Madsen har anmeldt Innovasjon og Eiendom ved styreleder Jan Gunnar Mathisen til politiet i forbindelse med konkursen i selskapet. (Foto: Gunnar Lier) Mer...

I sluttredegjørelsen fra bostyret skriver Madsen at Innovasjon og Eiendom hentet inn 126 millioner gjennom tre separate obligasjonslån. Madsen omtaler det som «usannsynlig at de lånte midlene er blitt benyttet slik forutsatt» Anmeldelsen ble innlevert til Oslo politidistrikt i juni 2022, men ble senere overført til Øst politidistrikt.

Jan Gunnar Mathisen ønsker ikke å kommentere politianmeldelsen fra bostyret.

– Når det gjelder bostyrer Leif Petter Madsens påstander, vil jeg først kommentere det så snart saken er avklart med faktum, og ikke basert på løse antagelser og rykter, skriver Mathisen i en epost.

Politiadvokat Jahn Schei ved Øst politidistrikt bekrefter at saken ligger hos dem.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er ikke så mye jeg kan si utover at vi har mottatt anmeldelsen og har startet etterforskning, sier Schei.

– Er etterforskningen begrenset til Innovasjon og Eiendom, eller ser dere også på Miris?



– Vi har ikke fått formell anmeldelse fra bostyrer i Miris, så formelt sett har vi ikke opprettet straffesak på Miris. Vi tenker at det er helt naturlig å se på dette selskapet også, når vi har sett en boinnberetning på nesten 1,5 milliard kroner og vet at anmeldelsen kommer, svarer Schei.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kompleks sak

Han opplyser at ingen har status som siktet i saken.

– Har dere vært i dialog med mulige fornærmede i saken?

– Det ønsker jeg ikke å si noe om.

DNs undersøkelser viser at et stort antall långivere og aksjonærer kan ha tapt totalt mer enn en milliard kroner etter havariet i Miris-konsernet. Flere av disse har både lånt penger til selskapet og vært aksjonærer. Samtidig er mange av investorene redde for å stå frem. Skam, skuffelse og frykt skal være blant årsakene.

Schei medgir at det er en kompleks sak politiet etterforsker.

– Det er blant annet snakk om verdsettinger av selskapets verdier som er utfordrende å etterprøve. Dessuten er det kobling til utlandet, blant annet gjennom et lån som skal være opptatt der, sier Schei.

Utenlandstilknytningen politiadvokaten refererer til, er et brolån på ti millioner euro som Miris tok opp i 2019. Da dette lånet ble misligholdt, gikk selskapet USCGIM, som hadde ytt lånet, til retten for å slå Miris konkurs. I innberetningen fra Madsen kommer det også frem at det er utbetalt en rekke millionbeløp til selskaper i utlandet.

Konkurskarantene

Bostyrer Madsen har innstilt på at Mathisen skal ilegges konkurskarantene. Dette har tingretten og lagmannsretten vært enig i, og har avsagt kjennelser om karantene på to år. Den er ikke rettskraftig før ankefristen løper ut.

Advokat Thomas Piro er bostyrer for Miris-boet. Piro sier boet fikk tildelt midler for å undersøke mulig økonomisk kriminalitet, men at dette ikke var tilstrekkelig til å gjøre de undersøkelsene boet ønsket. I boets årsinnberetning til tingretten i september i fjor skrev Piro:

«Granskingsarbeidet er særdeles omfattende og kompleks, og er ikke ventet ferdigstilt med det første».

Samtidig som bostyrerne så på mulige straffbare forhold i Miris, opprettet Mathisen aksjeselskapet Greenside Invest. Mathisen var ved opprettelsen styreleder, daglig leder og eneeier.

– Formålet var å sette opp et verktøy for å ta vare på verdiene til fordel for de som har investert enten som långiver eller aksjonær, skriver Jan Gunnar Mathisen i sin epost.

Høsten 2022 kontaktet Greenside Invest flere tidligere långivere og aksjonærer i Miris-konkursen og spurte om de ville være med på et spleiselag.

Så sent som 1. mars sendte Greenside Invest ut informasjon til aktuelle investorer om at responsen har vært ekstremt oppmuntrende. Samtidig ble fristen for å bidra med penger forlenget til 14. mars.

Kjøpte tilbake deler av Miris

Opprinnelig kom henvendelsene fra Mathisen selv, men februar i år tok en mann med navn Patrick Butler over roret. Butler har erstattet Mathisen som styreleder i alle selskapene i Miris-sfæren.

Gjennom en opsjonsavtale med konkursboet i Miris sikret Greenside Invest seg retten til å kjøpe aksjene i seks av Miris' datterselskaper. Med på kjøpet fikk de også fordringene Miris hadde mot selskapene, samt to personbiler og en bobil. Prisen for selve opsjonsavtalen var 750.000 kroner, mens 6.750.000 kroner var satt som pris for å utøve opsjonen, totalt 7,5 millioner kroner. Opprinnelig var fristen satt til 23. september i fjor. Fristen ble senere forlenget.

Ifølge Mathisen ble kjøpet gjennomført 10. mars.

– Greenside Invest har nå tatt over alle selskapene i strukturen og videreført 179 investorer som representerer 319 millioner kroner totalt, opplyser Miris-gründeren.

Thomas Piro bekrefter at salget er gjennomført.

– Boet har, som en følge av salget, tilgjengelige midler til å gjøre den granskningen som man anser ønskelig.

– Hva vet boet om opphavet til disse pengene?

– Jeg kjenner ikke til opphavet annet enn at det skal være innbetalt fra obligasjonshavere og tidligere aksjonærer som har valgt å investere videre, svarer Piro.

Piro legger til at han er kjent med politianmeldelsen fra kollega Madsen og at han har dialog med Øst Politidistrikt knyttet til bobehandlingen i Miris.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.