I fjor gikk rallyførerne Martin Prokop, Marcus Grönholm og Mikko Hirvonen og 15 andre investorer til søksmål mot grunnleggerne av det norske bettingselskapet Onebet.

Investorene krevde til sammen 34 millioner kroner av pokerstjernen Sondre Sagstuen, rallypappa Morten Østberg og Kristian Wiermyhr, som sto bak selskapet.

I tingretten ble de tre gründerne fullt frifunnet. Saksøkerne anket dommen til lagmannsretten, som nå har forkastet anken. Dommen er enstemmig.

I tillegg må saksøkerne dekke sakskostnadene. Det utgjør litt under 1,6 millioner kroner for Morten Østberg, litt over 1,6 millioner kroner for Sondre Sagstuen og 830.000 kroner for Kristian Wierhmyhr.

– Ranet

Kapital har tidligere omtalt søksmålet mot bettinggründerne. Da kom svoger og talsmann for den tsjekkiske rallystjernen Martin Prokop med grove beskyldninger mot Østberg og Sagstuen.

– Vi mener vi er blitt regelrett ranet. Alle pengene vi investerte ser ut til bare å ha vært innom Onebet-systemet i ett sekund. Pengene har gått til å berike bakmennene. Det har stått om dette i norske medier, og vi er forbløffet over at politiet i Norge ikke har etterforsket dette. Hadde dette skjedd i Tsjekkia, hadde Morten Østberg og Sondre Sagstuen vært buret inne for lengst, sa Müller til Kapital.

Sagstuens advokat, Cato Schiøtz i advokatfirmaet Glittertind, sa etter i seieren i tingretten at det nå er «motparten som blir sittende med skjegget i postkassen». Schiøtz er ikke noe mindre fornøyd etter lagmannsrettens avgjørelse.

– Det er en knusende dom, sier Schiøtz til DN.

Morten Østbergs advokat Ole Edvard Tokvam i advokatfirmaet Bing Hodneland beskriver dommen som grundig og riktig. Han viser til lagmannsrettens uttalelse om at «Lagmannsretten finner det […] ikke sannsynliggjort at det er gitt konkrete, uriktige opplysninger i, eller i tilknytning til, investorpresentasjonen, og heller ikke at opplysningene som ble gitt var mangelfulle eller misvisende.»

– Dette oppsummerer søksmålet. Det er fremmet mange beskyldninger, som ikke har rot i virkeligheten, sier Tokvam.

Saksøkernes advokat, Marcus Josef Indrevær i advokatfirmaet Grønvigh, Tjersland & Indrevær, skriver følgende i en epost:

– Vi må lese dommen grundig før vi kan gi noen kommentarer.

Risikabelt, men reelt

De 18 investorene investerte i det da nyoppstartede selskapet Onebet i 2016, men satsingen endte i fiasko. Saksøkerne mener at gründernes plan aldri var å drive virksomhet, men tappe selskapet for midlene fra de eksterne investorene.

Til sammen investerte saksøkerne 34 millioner kroner av de 50 millioner kronene som ble hentet inn av selskapet. Rallyføreren Martin Prokop og forretningsmannen Peter Jakobsson var de to klart største investorene i den omstridte aksjeemisjonen, med henholdsvis 20 og seks millioner kroner.

I juni 2019 ble imidlertid spillplattformen lagt ned, og i januar 2020 ble selskapet oppløst. Investorene mener de saksøkte overdrev potensialet for økonomisk gevinst og underkommuniserte risikoen ved prosjektet. Lagmannsretten mener risikoen var tilstrekkelig kommunisert.

Lagmannsretten skriver at det «er omstendigheter i saken som det isolert sett kan reises spørsmål ved», men konstaterer at det ved en slik påstand om investorbedrageri må foreligge klar sannsynlighetsovervekt for at gründerne hadde som hensikt til å anvende kapitalen til egne formål, i stedet for fortjeneste og verdiskaping for alle aksjonærer.

«Fremstillinger av selskapets økonomiske potensial som ble gitt i, eller i tilknytning til, investorpresentasjonen, var basert på kilder som ble oppgitt, og som dermed ga investorene grunnlag for å gjøre nærmere undersøkelser, og å foreta egne vurderinger. Det er etter lagmannsrettens syn også gitt tilstrekkelig opplysninger om risikoen knyttet til investeringen.»