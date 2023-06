Artikkelen fortsetter under annonsen

Det var mellom 2006 og 2008 at de to mennene, som var daglig leder og styreleder i selskapet Brazilian Realestate (BR), solgte kontrakter og skjøter for til sammen 48 millioner kroner i et leilighetsprosjekt i Brasil, skriver E24.

Ifølge dommen i lagmannsretten ble leilighetskomplekset pantsatt som sikkerhet for et banklån, og de 45 kjøperne fikk dermed ikke heftelsesfrie skjøter. De eide dermed aldri leilighetene gjeldfritt.

I tillegg til fengselsstraffen er de to mennene dømt til å betale erstatning på til sammen over 20 millioner kroner til 33 ulike fornærmede. Mennene er i dag 63 og 69 år gamle.

Kjersti Stærkebye er en av de fornærmede og har ledet gruppen av fornærmede siden 2013.

– Det har vært en ekstremt lang kamp. Det har vært tøft og belastende, sier Stærkebye. Hun håper de nå kan legge saken bak seg.

Tormod Tingstad, som er forsvarer for 69-åringen, sier derimot til E24 at de vil anke saken og at de håper på en full ny prøving av saken i Høyesterett.

Tingstad påpeker at dommen er avsagt i dissens, altså er den ikke enstemmig.