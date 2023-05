Artikkelen fortsetter under annonsen

Ifølge E24 kommer dette frem i kvartalsrapporten til Nordax Bank, som Bank Norwegian i november i fjor ble fusjonert med.

Bank Norwegian mener den har rett til å endre merkenavnet «Bank Norwegian, en filial av Nordax Bank AB, skriver E24. Flyselskapet mener på sin side at det eier rettighetene til Norwegian-navnet og at Bank Norwegian ikke har anledning til dette.