Etter en nesten to måneder lang rettssak i Oslo tingrett om økonomisk utroskap etter konkursen i Maribel-kjeden, er dommen nå klar. Tingretten har dømt Mads Jacobsen og Rune Firing til fengsel for grov økonomisk utroskap, til henholdsvis tre år og to måneder og tre år i fengsel.

En sentral del av saken var også inngåelsen av to avtaler mellom partene i desember 2012. Økokrim anførte at dette var en fiktiv avtalepakke, men fikk ikke medhold. Det betyr at den kjente eiendomsinvestoren og tidligere Høyre-politikeren Alf Ulven er frikjent.

Oslo tingrett kommer til at de tiltalte objektivt sett har begått grovt økonomisk utroskap, men kommer til at det ikke er utvist tilstrekkelig skyld.

– Økokrim vil foreta en snarlig vurdering av om denne delen av dommen skal ankes, sier politiadvokat Ragna Flækøy Skjåkødegård.

Firing og Jacobsens forsvarere har foreløpig ikke besvart DNs henvendelse.

– Glad for å bli trodd

Frikjennelsen i tingretten er Ulven glad for. Aremark-mannen risikerte to år i fengsel.

– For Ulven er det godt å få renvasket seg fra anklagene. Han har hele tiden stått fast ved at han er uskyldig. Bevisene viser at han er uskyldig. Og rettens grundige vurdering har konkludert med at han er uskyldig, sier hans forsvarer Caterina Håland Gaeta og legger til:

– Ulven er glad for å bli trodd. Nå håper han å legge saken bak seg og gå videre med livet etter en svært lang og krevende periode.

Alf Ulven fortalte om opplevelsen om å bli siktet og varetektsfengslet i et intervju med DN i 2021:

– Det var som å bli truffet av lyntoget bakfra, på et nedlagt jernbanespor, hvor det ikke skal komme tog.

Per Arne Damm er også frikjent i saken.

Mads Jacobsens advokat Vegard Aaløkken skriver følgende om dommen i en sms:

– Vi er fornøyd med at klienten ble frifunnet for brorparten av forholdene i tiltalebeslutningen.

Vi er skuffet og overrasket over domfellelsen for den ene utroskapsposten, og vil trolig anke her.

Bernt Heiberg er forsvarer for Rune Firing og sier følgende til DN.

– Vi er fornøyd med at Firing er frifunnet for tiltalens mest alvorlige anklage. Firing mener han hadde hjemmel i sin arbeidsavtale for de uttakene han har foretatt fra selskapet og er skuffet over at tingretten har kommet til motsatt konklusjon, sier Heiberg.

– Straffeutmålingen er videre alt for streng, når det han dømmes for i realiteten bare er ulovlige aksjonærlån. Slike ulovlige lån har tidligere kun blitt straffet med betydelig mildere reaksjoner, legger Heiberg til.

48 mill. for en hundrelapp

Avtalen mellom Ulven og gründerne i desember 2012 ble begrunnet med at Nordic Hospitality, forløperen til det som skulle bli Maribel, ikke ville være i stand til å tilbakebetale et lån selskapet hadde fått fra Ulvens selskap Kristiania Eiendomsforvaltning. Samtidig viste 2012-regnskapene for Nordic Hospitality-konsernet kraftig inntektsvekst fra 162 til 233 millioner kroner, forbedret lønnsomhet med et overskudd før skatt på 15,2 millioner kroner, positiv kontantstrøm og egenkapital – og 17 millioner kroner på konto.

Likevel solgte Ulvens selskap kravet på 48 millioner kroner for kun en hundrelapp til gründerne Harald og sønnen Mads Jacobsen og Rune Firing. Gründerne kunne i årene som fulgte ta ut disse pengene fra selskapet – skattefritt.

Men samtidig ble det inngått en ny avtale om at Ulvens selskap skulle få opptil 65 millioner kroner fra gründernes selskap.