Tirsdag holdt førstestatsadvokat Bård Thorsen i Økokrim sitt avslutningsforedrag i strafferettssaken mot fire menn i saken som dukket opp i kjølvannet av konkursen i hotellkonsernet Maribel sommeren 2020. Da ble det avdekket avtaler inngått i 2012 mellom gründerne av hotellselskapet Nordic Hospitality og eiendomsinvestoren Alf Ulven.

– Partene kommer sammen og blir enige om å lage disse fiktive avtalene. De har felles interesse av at det ryddes opp i balansen i Nordic Hospitality og at aksjonærlånene fjernes. Alf Ulven har på sin side interesse av å fjerne en brysom fordring i eget selskap. I denne situasjonen møtes partene og gjør en hestehandel som ivaretar sine særskilte og felles interesser, sier Thorsen.

Avtalene førte til tiltalen mot Ulven og fire andre menn for en rekke lovbrudd. Rettssaken startet 18. april og vil vare frem til 2. juni – det er dermed snakk om en omfattende tiltale og kompliserte regnskapstekniske gjennomgåelser i Oslo tingrett.

– Saken er en typisk sak om økonomisk kriminalitet – kjernen er at det begås tillitsbrudd mot selskapet Nordic Hospitality når det begås fiktive avtaler og de urettmessig tapper i strid med aksjeloven. Det begås tillitsbrudd mot samfunnet i uriktige opplysninger i skattemeldinger, og tillitsbrudd mot banken når vesentlig informasjon tilbakeholdes i forbindelse med lånesøknader, sier Thorsen.

Fengselsstraff

Alf Ulven er tiltalt for medvirkning til grov utroskap og medvirkning til grovt skattesvik som følge av avtalene som ble inngått i 2012. Investorene Mads Jacobsen, Rune Firing og advokat Per Arne Damm er tiltalt for grov utroskap og skattesvik. De fire tiltalte nekter straffskyld.

– Ulven fikk ikke noe personlig berikelse, men han var viktig for at de ulovlige handlingene kunne gjennomføres. Hans rolle er sentral og betydelig, sa aktor.

Maribel-gründer Harald Jacobsen er også tiltalt for en rekke av de samme forholdene, men i en separat tiltale.

Det retten skal ta stilling til, er om to avtaler inngått mellom Kristiania Eiendomsforvaltning og Nordic Hospitality er reelle eller ei. Den ene en låneavtale, den andre en samarbeidsavtale. Begge disse mener Økokrim er fiktive og danner grunnlaget for tiltalen.

– Til forskjell fra annen økonomisk kriminalitet, er dette bevisste og veloverveide handlinger begått av ressurssterke personer, sa aktor Thorsen, før han la ned følgende påstand om straff:

To år i fengsel for investor Alf Ulven

Fem år i fengsel for Mads Jacobsen og Rune Firing, samt inndragning

To år i fengsel for advokat Per Arne Damm

– Aksjonærene i Nordic Hospitality kjøper 48 millioner av Ulven til 100 kroner. Slik kan man løse ut ulovlige aksjonærlån og får pyntet på regnskapet. Ulven er en rasjonell mann og en tøff forhandler og ikke en person som gir bort verdier. Han inngår så en samarbeidsavtale på 65 millioner kroner. Det produseres en avtalepakke som er gunstig for personene som sitter på tiltalebenken, men skadelig for selskapet, sa Thorsen.

Aktor Bård Thorsen. (Foto: Gunnar Lier) Mer...

48 mill. for en hundrelapp

Avtalen mellom Ulven og gründerne i desember 2012 ble begrunnet med at Nordic Hospitality, forløperen til det som skulle bli Maribel, ikke ville være i stand til å tilbakebetale et lån selskapet hadde fått fra Ulvens selskap Kristiania Eiendomsforvaltning. Samtidig viste 2012-regnskapene for Nordic Hospitality-konsernet kraftig inntektsvekst fra 162 til 233 millioner kroner, forbedret lønnsomhet med et overskudd før skatt på 15,2 millioner kroner, positiv kontantstrøm og egenkapital – og 17 millioner kroner på konto.

Likevel solgte Ulvens selskap kravet på 48 millioner kroner for kun en hundrelapp til gründerne Harald og sønnen Mads Jacobsen og Rune Firing. Gründerne kunne i årene som fulgte ta ut disse pengene fra selskapet – skattefritt.

Men samtidig ble det inngått en ny avtale om at Ulvens selskap skulle få opptil 65 millioner kroner fra gründernes selskap.

Handlingene og ulovlighetene ble skjult og pågikk over flere år, mener påtalemyndigheten.

– Hadde det ikke vært en konkurs her, hadde vi neppe stått her i dag, sa Thorsen avslutningsvis.