Fredag formiddag ble det klart at Økokrim ikke starter etterforskning av tidligere statsminister Erna Solberg eller hennes ektemann Sindre Finnes.

Økokrim-sjef Pål Lønseth sa at det ikke hadde blitt funnet noen indikasjoner på «holdepunkter for at det har forekommet overtredelser av verdipapirhandelloven».

Morten Kinander, professor ved Institutt for rettsvitenskap ved Handelshøyskolen BI, sier prosessen Økokrim har kjørt med sakene knyttet til Ola Borten Moe og Anniken Huitfeldt gjorde det vanskelig å gjette hva utfallet skulle bli med Finnes og Solberg.

Han er ikke nådig når han oppsummerer Økokrims håndtering.

– Hele prosessen fremstår som rar, først med Ola Borten Moe, så med Anniken Huitfeldt og deretter med denne. Man kan ivareta hensyn ved å holde seg taus, sier Kinander, og viser til at Økokrim i stedet kunne latt være å kommentere løpende undersøkelser av hensyn til prinsipp og straffeprosessen.

– Her har Økokrim først sagt at de på et senere tidspunkt skal si om de skal etterforske. I Finnes' og Solbergs tilfelle får vi bare stole på at de har foretatt en grundig rettslig vurdering.

– Klassisk vurdering

På spørsmål om hvordan han vurderer Økokrims beslutning, svarer Kinander at det er «umulig å si».

– I Borten Moes tilfelle sa Økokrim at det er viktig å etterforske på grunn av tillit til demokratiet. Det var et nytt strafferettslig moment som ingen har hørt om før. Det skulle implisere lavere krav til å ta ut etterforskning. Så kom Huitfeldt, der Økokrim sa at det ikke ble etterforskning fordi det er inngripende å etterforske mannen til utenriksministeren. Da er kravet mye høyere igjen enn det det kanskje ellers ville vært.

– Nå sier de ingenting om sånt og er tilbake på en klassisk vurdering. Men jeg håper Økokrim i fremtiden vil være mer forsiktige med å gå aktivt inn i politiske prosesser på måten de har gjort nå, sier Kinander.

Førsteamanuensis ved Politihøgskolen, Ingvild Bruce, mener at Økokrims beslutning fremstår riktig og velbegrunnet.

Hun mener det er helt forståelig at Økokrim har kommet frem til ulike konklusjoner i de ulike sakene.

– Som minister satt Borten Moe selv med potensiell innsideinformasjon, samtidig som han valgte å handle aksjer som privatperson, mens Huitfeldt og Solberg ikke selv har handlet. Når Økokrim ikke har funnet indikasjoner på at disse to har gitt potensiell innsideinformasjon til sine ektefeller, og det heller ikke er trekk ved ektefellenes aksjeporteføljer som tyder på at de har hatt innsideinformasjon, så er det forståelig at det ikke åpnes etterforsking.

At tilliten til demokratiet tilsier at man åpner etterforsking der det er grunn til å undersøke om sittende ministre har gjort noe straffbart, er åpenbart i tråd med straffeprosessens system, mener Bruce. Dermed blir det åpenbart at det ikke åpnes etterforskning når det ikke er holdepunkter for at noe straffbart er skjedd, fortsetter hun.

Kinander understreker at hans poeng handler om at Økokrim har brutt med normale rutiner.

– Å foreta slike omfattende forhåndsundersøkelser uten at det skal kalles «etterforskning» fremstår som en rar lek med ord. Det de i realiteten har gjort i Solberg/Finnes-saken er å etterforske i to måneder, uten at de som blir etterforsket får oppfylt sine straffeprosessuelle rettssikkerhetsgarantier, og med uklar sluttdato.

Økokrim svarer

Økokrim-sjef Pål K. Lønseth er blitt forelagt kritikken fra Kinnander. Han sier det er et alternativ å holde tilbake de løpende oppdateringene.

– Men man kan tenke seg offentlighetens behov for informasjon i denne saken hvis vi i offentligheten hadde sagt ingen kommentar, sier Lønseth til DN.

– Dere kaster en viss mistanke når dere som i Finnes’ tilfelle annonserte for syv uker siden at det kanskje skal åpnes etterforskning og så blir det hengende over ham?



– Det er en vurdering vi uansett skal gjøre. Alternativ kommunikasjonsmåte for oss ville være å si at vi ikke har noen kommentar og jeg tror ikke det ville vært hensiktsmessig og tillitsvekkende og jeg tror heller ikke folk ville funnet det forsvarlig og tillitsvekkende om vi ikke hadde sagt noe som helst. Jeg tror det er bedre at vi er åpen rundt vår metodikk og våre vurderinger ganske så detaljert.

