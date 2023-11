Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter en syv uker lang vurdering har Økokrim besluttet å ikke iverksette etterforskning mot tidligere statsminister Erna Solberg og hennes ektemann Sindre Finnes.

– Økokrims anliggende har vært å vurdere om det er holdepunkter for at det har forekommet overtredelser av verdipapirhandelloven. Det har vi ikke funnet indikasjoner på, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth.

Etaten mener flere av Finnes' aksjetransaksjoner kjennetegnes av hyppige kjøp og salg med korte mellomrom, «uten at det har inntruffet mellomliggende kursrelevante hendelser».

«En slik adferd er vanskelig å forklare hvis Finnes hadde hatt innsideinformasjon om de samme verdipapirene», skriver Økokrim i beslutningen.

Ikke «spesielt god»

Økokrim mener det heller ikke er holdepunkter for at Finnes' avkastning «avviker eller er spesielt god sammenlignet med indekstall for det samlede markedet han var eksponert i».

«Med en eksponering mot mange ulike selskaper og bransjer som Sindre Finnes hadde, er det heller ikke overraskende at han også investerte i selskaper som regjeringen gjennom sin næringspolitikk kan ha mulighet til å påvirke verdien av».

– Det er ikke noe spesielt ved Finnes. Tvert imot kunne han gjort det bedre, sier Lønseth på pressekonferansen, og viser til at et bredt indeksfond ville gitt ham høyere avkastning.

På pressekonferansen gjentar han at det ikke er funnet holdepunkter for at det har forekommet overtredelser av verdipapirhandelloven.

– Sindre Finnes har drevet helt lovlig handel med aksjer, sier Finnes' advokat Thomas Skjelbred i en kommentar til avgjørelsen – som han mener «bør sette et endelig punktum».

Økokrim-sjef Pål K. Lønseth på pressekonferansen fredag. (Foto: Heiko Junge/NTB) Mer...

Nordic Mining

I 2013 investerte Sindre Finnes i Nordic Mining tre ganger på i underkant av én uke. I de to siste kjøpene legger Økokrim til grunn at det ikke foreslå innsideinformasjon, men kan ikke utelukke at det stiller seg annerledes for det første kjøpet.

– Det ville uansett ikke vært aktuelt å iverksette en etterforskning for en transaksjon i størrelsesorden 10.000 kroner ti år tilbake. Det ville vi ikke gjort for noen annen borger og følgelig heller ikke for Sindre Finnes, sier Lønseth under pressekonferansen.

30. september 2013 investerte Finnes omtrent 12.500 kroner for å kjøpe 33.000 aksjer i Nordic Mining. 3. og 4. oktober 2013 kjøpte han ytterlige 57.500 aksjer for 23.575 kroner, skriver Økokrim i sin begrunnelse fredag formiddag.

– Har forskjellsbehandlet

Dette er ikke første gang Økokrim har måttet ta stilling til om etaten skal etterforske mulig innsideinformasjon blant toppolitikerne eller deres ektemenn i år.

Økokrim fikk kritikk for sin begrunnelse om å ikke etterforske aksjehandlene foretatt av mannen til avgått utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap), gitt sin pågående etterforskning av aksjehandlene til tidligere statsråd Ola Borten Moe (Sp).

På pressekonferansen sier Lønseth at enkelte i mediene har ment at Økokrim har forskjellsbehandlet sakene til Ola Borten Moe, Anniken Huitfeldt og hennes mann Ola Flem, og Erna Solberg og Sindre Finnes.

– Det er korrekt. Vi har forskjellsbehandlet sakene. Vi har forskjellsbehandlet sakene fordi de er ulike i faktum. Ulike saker vil kunne innebære ulik vurdering og følgelig ulik beslutning. Det er de faktiske forhold som har vært styrende. Sakene er ulike, sier han.

Inhabil

– Jeg tar Økokrims beslutning til etterretning og er glad for at de ser ut til å ha gjort en grundig gjennomgang av ulike problemstillinger knyttet til innsidehandel, sier Erna Solberg i en uttalelse fredag.

Solberg har innrømmet at hennes økonomiske interesser på Oslo Børs via ektemannens investeringer, har skapt interessekonflikter som har gjort henne inhabil i flere saker som statsminister.

DN og andre medier har omtalt hvordan Finnes har investert i flere børsnoterte selskaper som er blitt berørt av politiske vedtak og signaler fra Solberg-regjeringen.

Men Solberg har fremholdt at hun med enkelte unntak, slik som Norsk Hydro, ikke har visst om selskapene ektemannen har investert i – fordi han skjulte aksjehandlene for henne.

Ifølge Solbergs forklaring har hun dermed heller ikke hatt noe motiv for å dele innsideinformasjon hun har hatt tilgang på som statsminister – noe hun har fastslått at hun heller ikke har gjort.

– Jeg har hele tiden vært helt tydelig på at jeg aldri har delt innsideinformasjon med Sindre, og sånn sett er dette i tråd med det jeg forventet, sier Solberg om Økokrims avgjørelse.

– Jeg er fortsatt lei meg for at jeg har vært inhabil i flere saker jeg var med på å behandle som statsminister som følge av Sindres aksjehandel, og er fortsatt innstilt på å rydde opp i den gjennom å svare på alle spørsmål. Det har jeg gjort i syv uker til pressen og til Stortinget, og førstkommende tirsdag stiller jeg på høring i kontrollkomiteen, fortsetter Solberg.

Sindre Finnes har flere ganger avvist å ha handlet på ulovlig innsideinformasjon.

Økokrim: Har vurdert grundig

Bare timer etter at Solberg selv avslørte omfanget av aksjehandlene på en dramatisk pressekonferanse 15. september, meddelte Økokrim at de vil vurdere om det er grunnlag for å etterforske saken. Dette er nå syv uker siden.

Økokrim opplyser at etaten har sett på om det er holdepunkter for at innsideinformasjon kan ha tilflytt Finnes, enten fra Solberg eller andre kilder.

De har også sett på om det er holdepunkter for at Finnes har utnyttet slik informasjon i sine investeringer. Men Økokrim finner altså ikke tilstrekkelige holdepunkter for dette til å gå videre med en etterforskning.

Vurderingen baserer seg på «faktiske aksjehandler», opplyser etaten, som sier disse handlene er «grundig vurdert opp mot de faktiske opplysningene som foreligger, for eksempel kursstigning og grunnlag for kursstigning».