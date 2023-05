Artikkelen fortsetter under annonsen

To personer er blitt dømt for ulovlig innsidehandel i Aker Horizons, fremgår det av ferske dommer fra Oslo tingrett.

Den ene dommen, omtalt av DN i helgen, ga nær en halv million kroner i gevinst på mindre enn et døgn og endte med at den dømte fikk en ubetinget fengselsstraff på fem måneder, etter å ha gitt en uforbeholden tilståelse.

Den andre dømte fikk på sin side en ubetinget straff på 45 dager i fengsel og inndragning av 26.100 kroner. Også denne vedkommende ga en uforbeholden tilståelse.

– Dommen er vedtatt. Utover det har vi ingen kommentar, sier personens forsvarer Rasmus Woxholt i Elden Advokatfirma til DN.

«Positive nyheter»

Det hele startet i fjor vår da det japanske selskapet Mitsui kunngjorde en investering på 5,5 milliarder kroner i Kjell Inge Røkkes Aker Horizons.

Aker Horizons-aksjen hadde månedene i forveien falt tungt på Oslo Børs, men nyheten om investeringen sendte aksjen kraftig opp.

22. mars hadde en Aker Horizons-ansatt, som jobbet med oppkjøp og investeringer i selskapet, fortalt de to dømte at «det skulle skje store ting i selskapet, at det kom til å skje ting raskt, at det snart ville komme positive nyheter om selskapet og at det derfor ville vært lurt av vedkommende å kjøpe aksjer i selskapet», ifølge dommene.

Begge de to dømte kjøpte Aker Horizons dagen før nyheten om Mitsuis investering ble offentliggjort, og solgte så aksjene noen timer etter, da verdiene hadde steget betydelig.

Ifølge dommen kjøpte den første dømte 7300 aksjer for 159.000 kroner og solgte dem for rett i underkant av 200.000 kroner. Det inndratte beløpet på 26.100 kroner er justert for skatt, slik at bruttogevinsten var på rett over 40.000 kroner.

Tok ut siktelse i år

Gevinsten i denne saken var altså betydelig lavere enn for den andre dømte.

Vedkommende der kjøpte 80.950 aksjer for 1,7 millioner kroner og nesten en halv million i gevinst på under et døgn.

– Jeg har ingen annen kommentar enn at det var en forferdelig feil som jeg angrer bittert på, sier vedkommende.

– Jeg er glad for at rettsprosessen er over, sånn at jeg nå kan forsøke å legge saken bak meg og prøve se fremover.

Begge de ovennevnte personene har vedtatt dommene, og Økokrim opplyser at personen som ga tipset om investeringen fra Mitsui fortsatt er under etterforskning.

Politiadvokat Lars-Kaspar Andersen i Økokrim sier i en pressemelding at markedsmisbruk skader finansmarkedenes integritet, og kan undergrave allmennhetens og investorenes tillit til verdipapirer.

– Allmennpreventive hensyn tilsier i lys av den generelt lave oppdagelsesrisikoen at det reageres med strenge straffer mot innsidehandel og andre former for markedsmisbruk, sier han.

