Investor Egil Skjæveland forteller sin Ousdal-historie: – Dette er jo innertier, sa alle til oss

Et herrelag i Sandnes var eiendomsinvestoren Egil Skjævelands inngang til advokaten Per Asle Ousdals lånepyramide i 2022. Det gikk ikke mer enn et år før Skjæveland måtte mase for å få rentene på lånet utbetalt.