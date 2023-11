Artikkelen fortsetter under annonsen

Per Danielsen mistet advokatbevillingen på tampen av 2022. Han gikk deretter til søksmål mot staten ved Advokatbevillingsnemnden og krevde at tilbakekallet skulle kjennes ugyldig.

Tingretten kom i juni til at det var korrekt å frata Danielsen bevillingen. Nå har altså Borgarting lagmannsrett kommet til det samme. Lagmannsretten valgte å avgjøre anken fra Danielsen uten at den kom opp til ny hovedforhandling. Den ble nektet fremmet.

Lagmannsretten skriver i beslutningen at muligheten til å nekte en anke fremmet er en snever unntaksregel i tvisteloven. Selv om retten mener tilbakekall av advokatbevilling er et inngripende tiltak, kommer den til at saken ikke reiser prinsipielle spørsmål. Videre skriver retten at saken i hovedsak fremstår som i tingretten.

Anker til Høyesterett

– Jeg rammes dessverre av en nettopp innført lovendring som i realiteten har avskaffet ankeretten og der domstolen tror den kan la være å saksbehandle viktige anførsler. Lovendringen vil ramme alle som vil anke dommer i Norge fremover. Jeg vil derfor bringe saken inn for Høyesterett, skriver Danielsen i en epost til DN.

Danielsen har overfor advokatenes disiplinærorganer, Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, Advokatbevillingsnemnden, tingretten og lagmannsretten argumentert med at saksbehandlingen har vært mangelfull ved at «sentrale bevis» for han ikke er drøftet uttrykkelig i de mange avgjørelsene som er fattet.

Dette tilbakeviser lagmannsretten, som skriver:

«Loven oppstiller ikke noe krav om at samtlige faktiske og rettslige anførsler må kvitteres uttrykkelig ut», skriver retten og fortsetter med at det er «ingen tvil om at Danielsen fikk anledning til å redegjøre detaljert for relevante dokumentbevis og sitt syn på saken».

Danielsen reagerer på formuleringen i lagmannsrettens beslutning. I en epost til DN skriver han:

– Det ikke er nok at staten har sitert hva jeg har anført. Staten unnlater å saksbehandle hva jeg har anført og forklare hvorfor anførselene ikke er riktige, skriver den tidligere advokaten.

Han mener alt ubehandlet henger i luften.

– Dermed blir saksbehandlingen klart uforsvarlig, fortsetter Danielsen.

«Lagmannsretten finner det klart at tingrettens dom er riktig og at Advokatbevillingsnemndas vedtak er gyldig», heter det i beslutningen.

– Vedvarende, vesentlig avvik

Som konklusjon i rettsavgjørelsen på 23 sider skriver lagmannsrettens tre dommere: «Lagmannsretten finner det klart at Danielsen (...) har utvist en opptreden som representerer et vedvarende, vesentlig avvik fra forsvarlig advokatadferd (...). Det er tale om gjentatte overtredelser og et omfattende og alvorlig tillitstap».

Dommerne trekker frem at Danielsen i mange rettsavgjørelser er blitt kritisert for fakturering uten oppdrag, overfakturering og/eller sterkt pågående opptreden mot egne klienter når det gjelder hans salærkrav.

«Til tross for mange rettsavgjørelser som har gått Danielsen imot, har han ikke vist noen evne og vilje til å endre sin opptreden», skriver de.

Flere forhold

Tilbakekallet av Danielsens bevilling er i hovedsak basert på fire forskjellige temaer:

Håndtering av klientmidler i en konkret sak

Bruk av den avskiltede advokaten Lars Erik Mørk i utførelsen av oppdrag

Forhold til hvitvaskingsreglene, spesielt i tilknytning OneCoin, et påstått falsk kryptoselskap

Forholdet til egne klienter, blant annet med hensyn til overfakturering, uklare oppdragsavtaler og inndrivelse av salærkrav

I forbindelse med tilbakekallet av advokatbevillingen ble Per Danielsen politianmeldt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. for underslag, grovt bedrageri, medvirkning til hvitvasking/heleri og grove regnskapsovertredelser. Denne anmeldelsen ble endelig henlagt i forrige måned.

Per Danielsen hilser på advokat Kirsten Berger hos Regjeringsadvokaten i Oslo tingrett våren 2023 i forbindelse med søksmålet Danielsen tok ut etter at han mistet advokatbevillingen. (Foto: Aleksander Nordahl) Mer...

Med henvisning til håndteringen av klientmidlene i den konkrete saken, som Tilsynsrådet betegnet som underslag, siterer lagmannsretten årsaken politiet ga til statsadvokaten om hvorfor saken ble henlagt:

«Det er lite tvil om de objektive omstendigheter ved de gjennomførte transaksjoner», men at man «ikke er overbevist om at kravet til subjektiv skyld er oppfylt».

Lagmannsretten skriver at henleggelsen ikke er avgjørende i tvisten om advokatbevillingen og viser til at beviskravet i straffesaker er et helt annet enn i sivile saker.

Når det gjelder den skjulte bruken av tidligere advokat Mørks tjenester, konkluderer lagmannsretten med at det ikke er tvil om at det var i strid med reglene for god advokatskikk.

Når det gjaldt forholdet til hvitvaskingsreglene, mener lagmannsretten at Danielsens overtramp ikke er så alvorlige alene at det kan begrunne tilbakekall av hans advokatbevilling. Men fordi det har vedvart over tid, tillegges de vekt i en totalvurdering.

Hovedfokus på egen inntjening

Lagmannsretten går også inn i Danielsens adferd overfor tidligere klienter. Danielsen har overfor retten og til DN uttalt at grunnen til at hans advokatfirma møter tidligere klienter i retten i salærtvister, er fordi saksbehandlingen der er mer betryggende enn om man bruker inkassobyrå.

Til dette bemerker lagmannsretten at det etter deres syn foreligger et uvanlig høyt antall domstolsavgjørelser der Danielsens salærkrav blir redusert eller bortfaller, «altså viser seg å ha vært uberettiget», heter det i beslutningen.

Med henvisning til to av de nyere konfliktene Danielsen har med tidligere klienter, skriver lagmannsretten at det synes som Danielsen hovedfokus har vært på egen inntjening, fremfor å ivareta klientenes interesse, slik en advokat plikter etter reglene for god advokatskikk.

Lagmannsretten mener også at Danielsens argumenter i forbindelse med anken viser at han «fortsatt ikke innser betenkelighetene ved sin praksis på dette punktet, noe som er bekymringsfullt og alvorlig med tanke på fremtiden, dersom han skal fortsette å praktisere som advokat».

Som konsekvens av lagmannsrettens ankenektelse får Danielsen fortsatt ikke lov til å praktisere som advokat. Da han ble fratatt bevillingen for et knapt år siden fikk han også forbud mot å yte rettshjelp. Siden da har han arbeidet som juridisk utreder i firmaet han selv grunnla.

Danielsen blir samtidig dømt til å betale 15.000 kroner i saksomkostninger til staten ved Advokatbevillingsnemnden.

Advokat Kirsten Berger hos Regjeringsadvokaten førte saken på vegne av Advokatbevillingsnemnden da den gikk for tingretten. I en epost til DN skriver hun:

– Lagmannsretten har skrevet en god og grundig beslutning. Vi er enig i at det var klart at anken ikke kunne føre frem.