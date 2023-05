Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter en uke i retten var turen kommet til at Per Danielsen selv inntok vitneboksen i sal 257 i Oslo tingrett. Der gikk han raskt til verbalt angrep på motparten, staten ved Advokatbevillingsnemnden.

Bakgrunnen for rettssaken er at Danielsen fikk bevillingen trukket tilbake i desember 2022. Advokatbevillingsnemden konkluderte med at han var «uskikket til å drive advokatvirksomhet», og at han hadde mistet «den tillit som er nødvendig i yrket», som det heter i vedtaket. Danielsen har ikke hatt lov til å fungere som advokat siden før jul i fjor.

– Jeg har to mastergrader fra Universitetet i Oslo. En i jus og en grad i statsvitenskap, hvor jeg har studert statistikk som et eget fag. Og derfor vet jeg hvor mangelfull Statens bruk av statistikken har vært i denne saken. Det sies at det er tre typer løgn. Det er svart løgn, hvit løgn og statistikk. Feil bruk av statistikk blir som å belyse noe ved hjelp av én lyktestolpe. Den lyser bare opp et veldig begrenset område, innledet Danielsen, før han la til:

– De kan ikke telle riktig engang. Det er flere saker som er telt flere ganger.

Danielsens sønn, Håkon Danielsen, som også er blitt fratatt sin advokatbevilling, er rettslig medhjelper i saken. Han konfronterte faren med at han hadde fått kritikk for ikke å ha tatt til seg kritikken fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

– Jeg mener det som er gjort her, er helt riktig, repliserte Per Danielsen.

Brukte suspendert advokat

Store deler av tirsdagen gikk med til å gjennomgå hvordan Danielsen har brukt Lars Eirik Mørk som juridisk utreder i en rekke saker Per Danielsen har fakturert kunder for. Mørks advokatbevilling ble suspendert i 2012 da han gikk konkurs som følge av manglende innbetalinger av skatter og avgifter til det offentlige.

Men dette hindret ikke Mørk i å jobbe med saker for Danielsen. Det er fremlagt en avtale som viser at Danielsen får 60 prosent av timeprisen som kundene blir fakturert for Mørks arbeid, mens Mørk selv sitter igjen med 40 prosent.

Staten mener Danielsen på denne måten har omgått rettshjelpsmonopolet og at det også kan være snakk om bedrageri av klientene, som i hovedsak ikke har vært klar over at Mørk har gjort mye av arbeidet de trodde Danielsen sto bak.

– Jeg har fått utkast av Lars, og så har jeg noen kommentarer til det. Så justerer og endrer vi det. Jeg har ikke tatt noe betalt for denne gjennomgangen. Hvem jeg bruker som medarbeidere, er mitt valg, fremholdt Danielsen.

– Går tilbake til tidenes morgen

Dommer Kim Heger skjøt inn at denne delen av saken ikke dreier seg om hvorvidt Danielsen har rett til å bruke rettslige rådgivere, men snarere hvilken tilknytning disse har til advokatfirmaet og hvordan deres arbeid er fakturert klientene.

– Medhjelper er vidt begrep. Dette er folk med juridisk kompetanse. Tilsynsrådet liker ikke dette. Men det er gjeldende rett, sa Danielsen.

– Hvorfor fjerner dere kun Mørks navn fra fakturaer til klienter, spurte advokat Aleksander Tønnessen hos Regjeringsadvokaten.

– Fordi vi har dette arrangementet som går tilbake til tidenes morgen.

– Kan du skjønne at folk føler seg lurt?

– Nei. Det er ikke noe lureri med det. Jeg kan bruke hvem jeg vil.

– Ja. Det kan du, men hvordan gjør du det? Det er det som er tema, skjøt dommer Heger inn.

Dommer Kim Heger måtte flere ganger presisere for Danielsen hva retten er ute etter.

Før helgen ble det kjent at Tilsynsrådet for advokatvirksomhet har politianmeldt Per Danielsen for en rekke brudd på straffeloven, inkludert underslag og bedrageri. Politianmeldelsen ligger hos Oslo politidistrikt.

Danielsen ble også spurt om hvordan advokatfirmaet slo sammen rundt 3,5 millioner kroner fra flere klientkontoer og tok dette ut som utbytte. Staten mener dette er et brudd på hvitvaskingsreglene, fordi de mener det er snakk om en transaksjon som faller inn under hvitvaskingsreglementet. Dette er Danielsen svært uenig i.

Tok utbytte etter kritisert transaksjon

– Dette er ikke en transaksjon. Dette er et ordinært advokatoppdrag, sa Danielsen, som insisterte på at det var helt ordinært å slå sammen midlene på klientkonto når oppdraget var avviklet.

– Hvilken sammenheng er det mellom sammenslåingen av midlene og utbyttet, spurte advokat Tønnessen.

– Absolutt ingen sammenheng. Det skjedde bare på samme tid, svarte Danielsen.

Senere kom Danielsen inn på hvorfor han tar ut forliksklager mot tidligere klienter som er misfornøyd, for å få inn salærene. Dette stopper klientenes mulighet til å få sin sak behandlet i disiplinærsystemet.

– Hvorfor domstolsbehandling, spurte Danielsens prosessfullmektig Linnea Tereza Karlberg.

– Hvis vi ser på de disiplinærfellelsene, så er flere av dem åpenbart gale. Disiplinærsystemet har begrenset med ressurser. De får lite betalt og dårlig tid. De kan ikke treffe riktig alltid. Uheldigvis har jeg blitt utsatt for uriktige fellelser. Det er bedre å ha kontradiksjon og kjøre det i rettsapparatet, svarte Danielsen, og la til at hans firma har vunnet over 70 prosent av inkassosakene de har tatt til retten.

Danielsen mener det er utidig av Tilsynsrådet og Advokatbevillingsnemnden å kritisere praksisen.

– Dette er en grunnlovsbeskyttet rett som alle mennesker i Norge har. Derfor skjønner jeg ikke hvorfor de skal ta opp dette. Stadig flere advokater har begynt med det samme. Det er en interessant observasjon. Vi har funnet en bedre løsning, fremholdt Danielsen, som la til at de i snitt har hatt fem-seks slike saker i retten hvert år de siste fem årene.

Før helgen ble det kjent at Tilsynsrådet for advokatvirksomhet har politianmeldt Per Danielsen for en rekke brudd på straffeloven, inkludert underslag og bedrageri. Politianmeldelsen ligger hos Oslo politidistrikt.

Danielsen ble også spurt om hvordan advokatfirmaet slo sammen rundt 3,5 millioner kroner fra flere klientkontoer og tok dette ut som utbytte. Staten mener dette er et brudd på hvitvaskingsreglene, fordi de mener det er snakk om en transaksjon som faller inn under hvitvaskingsreglementet. Dette er Danielsen svært uenig i.