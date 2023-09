Artikkelen fortsetter under annonsen

Det kommer frem i et brev fra justis- og beredskapsministeren, skriver NRK.

– Nå står det svart på hvitt at regjeringen valgte å ikke høre på Politidirektoratet, sier Høyres justispolitiske talsperson, Sveinung Stensland.

Han har stilt skriftlig spørsmål til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (SP) og spurt om hvilke faglige råd Politidirektoratet ga departementet i forbindelse med de 20 nye politikontorene dom regjeringen annonserte at de ville opprett 23. august.

I svaret skriver Mehl blant annet: «POD har ikke anbefalt etablering av nye tjenestesteder (...)».

Overfor kanalen forklarer statsråden at det har vært en innspillsrunde med kommunene, samt at POD har kommet med sine anbefalinger, før det ble tatt en politisk beslutning.

