Opprinnelig hadde Tilsynsrådet for advokatvirksomhet anmeldt Per Danielsen for underslag, grovt bedrageri, medvirkning til hvitvasking/heleri og grove regnskapsovertredelser. I samme anmeldelse hadde Tilsynsrådet også anmeldt tidligere advokat Lars Eirik Mørk for å ha drevet ulovlig rettshjelp-/advokatvirksomhet i et samarbeid med Danielsen.

Tilsynsrådet oppga i anmeldelsen at de mente Håkon Mathias Sterling Danielsen, Per Danielsens sønn, også hadde medvirket til flere av de påstått ulovlige forholdene. I tillegg til selve anmeldelsen oversendte Tilsynsrådet en rekke bilag som skulle støtte en etterforskning mot Danielsen.

Anmeldelsen mot Per Danielsen ble henlagt på bevisets stilling, mens forholdene knyttet til Håkon S. Danielsen og Lars Eirik Mørk er henlagt «fordi det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger et straffbart forhold».

Klaget på henleggelsen

I august besluttet Tilsynsrådet for advokatvirksomhet å påklage henleggelsen til statsadvokaten. I en seks siders klage, som DN har fått innsyn i, begrunner tilsynsmyndighetene hvorfor de mener det er feil å henlegge sakene. Her viser Tilsynsrådet til dommen fra Oslo tingrett i juni, der retten opprettholdt tilbakekallet av Per Danielsens advokatbevilling.

Videre skriver Tilsynsrådet at saker som gjelder «mistanke om omfattende bedragerier, underslag av klientmidler og hvitvasking gjort i egenskap av å være advokat bør gis prioritet». Organet som er satt til å følge opp hvordan advokater skikker seg, understreker også at de tre anmeldte fortsatt er tilknyttet Advokatfirmaet Danielsen som juridiske rådgivere, altså «samme sted som de antatt straffbare forholdene er blitt begått».

I oktober konkludert imidlertid Oslo Statsadvokatembeter med at de ikke har funnet grunn til å omgjøre politiets henleggelsen. Denne beslutningen kan ikke klages videre.

Per Danielsen er naturlig nok glad for henleggelsen.

– Begge henleggelser var som forventet, og nå kan ikke Tilsynsrådet klage mer. De har tapt fullstendig, skriver han i en epost, og legger til at resultatet ikke var overraskende.

Han avviser at advokatfirmaet har drevet ulovlig rettshjelpsvirksomhet.

Politiadvokat Christian Stenberg i Oslo politidistrikt var påtaleansvarlig i saken. Han ønsker ikke å kommentere Danielsen utsagn, men sier at saken var tungt dokumentert da den kom til politiet.

– Det vi gjorde var å gjennomgå dokumentasjonen som var innhentet. Vi så selvfølgelig også på den sivilrettslige dommen før henleggelsen var endelig, sier politiadvokaten til DN.

Omkamp om bevilling

Både Per og Håkon Danielsens advokatvirksomhet har vært under lupen av tilsynsmyndighetene i lang tid. Per Danielsen har i en årrekke vært på kant med tidligere klienter, som ofte har klaget både på kvaliteten på de tjenestene de har mottatt og størrelsen på salærene.

Politianmeldelsen i 2022 fulgte i kjølvannet av at Tilsynsrådets revisor EY hadde hatt stedlig tilsyn i Advokatfirmaet Danielsen & Co sine lokaler. På bakgrunn av en rapport fra revisorselskapet, bestemte styret å innberette Per og Håkon Danielsen til Advokatbevillingsnemnden med forslag om tilbakekall av begges advokatbevillinger. Dette ble resultatet da nemnden behandlet saken mot slutten av 2022.

Per Danielsen klaget vedtaket inn for Oslo tingrett. Rettssaken gikk for domstolen i mai, og i juni forelå dommen: Per Danielsen tapte mot Advokatbevillingsnemnden. Den erfarne advokaten har imidlertid anket saken til lagmannsretten, hvor oppstart er berammet 15. januar 2024. Selv om dommen ikke er rettskraftig, kan ikke Per Danielsen virke som advokat etter at bevillingen ble trukket tilbake sist desember.

Per Danielsen har hele tiden bestridt Tilsynsrådets anførsler og skriver at «tingrettsdommen er dessverre bare en blåkopi av Tilsynsrådets vedtak».

– Nå fester vi vår lit til den saksbehandling som synes å pågå for første gang på tilstrekkelig saklig og kontradiktorisk vis i hele saken, i lagmannsretten, sier Danielsen, som har stått uten advokatbevilling i mer enn ti måneder.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.