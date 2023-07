Artikkelen fortsetter under annonsen

En statssekretær er rangert som nummer to i et departement, etter statsråden, og har dermed tilgang til det meste av informasjon og avgjørelser på øverste politiske nivå. Med andre ord er statssekretærjobben en av de viktigste og mektigste i landet.

De siste dagene har spørsmål om statsrådenes aksjekjøp fått oppmerksomhet i lys av Ola Borten Moes kjøp av aksjer i blant annet Kongsberggruppen, som resulterte i at han trakk seg som minister. En rekke eksperter har i ettertid uttalt at regjeringsmedlemmer ikke bør kunne handle aksjer.

Statsråder og stortingspolitikere er pliktige til å rapportere inn hvilke aksjer de eier til et åpent aksjeregister på Stortinget, som oppdateres ved slutten av hver måned. Det slipper statssekretærene.

Ved hjelp av aksjonærregisteret har DN kartlagt hvor mange statssekretærer som eide aksjer i norske børsnoterte selskap ved utgangen av 2022. Kartleggingen viser at flere statssekretærer eide aksjer i norske børsnoterte selskaper.

– Innsideproblematikk

– Statssekretæren har ingen konstitusjonell rolle, men kommer i praksis så tett på det departementet driver med at innsideproblematikken også er aktuell for dem, sier jusprofessor Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo.

Graver sier at statssekretærene ikke deltar i regjeringsmøtene, så de har i utgangspunktet mindre innsyn i ting som skjer utenfor departementets arbeidsfelt.

– Men de kan likevel sitte tett på der informasjonen flyter. Noen av dem er rekruttert utenfor politikernes rekker, mens andre kommer inn i rollen som aktive politikere med de nettverk som dette innebærer. De deltar ikke i beslutninger utenfor departementets saksfelt, så mulighetene for inhabilitet er noe mindre.

Professoren peker på den siste tids oppmerksomhet rundt at reguleringen av aksjekjøp er for dårlig for statsrådene, og det mener han også gjelder den øvrige politiske ledelse.

– Bør statssekretærer også være pliktige til å rapportere inn sin aksjebeholdning?



– Det burde være krav om registrering av aksjekjøp og aksjeeiendeler også for dem, svarer Graver.

Jusprofessor Hans Petter Graver ved UiO er en av Norges fremste eksperter på forvaltningsrett.

Må be om habilitetsvurdering

Forvaltningsloven slår fast at en person i politiske ledelse kan være inhabil dersom det foreligger «andre særegne forhold … som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet», blant annet økonomiske interesser i utfallet av en sak «eksempelvis som følge av eierskap til aksjer», ifølge Håndbok for politisk ledelse.

Dermed må en statssekretær be om habilitetsvurdering i en sak som for eksempel involverer et selskap vedkommende eier aksjer i.

Ved utgangen av 2022 eide følgende statssekretærer disse aksjene, ifølge aksjonærregisteret. Det dreier seg stort sett ikke om store aksjebeholdninger. Aksjonærregisteret inneholder opplysninger som aksjeselskapene har rapportert inn til Skatteetaten.

Maria Schumacher Walberg (Arbeids- og inkluderingsdepartementet): Scatec og Equinor

(Arbeids- og inkluderingsdepartementet): Scatec og Equinor Lars Erik Bartnes (Finansdepartementet): Veidekke og DNB

(Finansdepartementet): Veidekke og DNB Ole Gustav Narud (Kommunal- og distriktsdepartementet): Gjensidige, DNO og Storebrand

(Kommunal- og distriktsdepartementet): Gjensidige, DNO og Storebrand Halvard Ingebrigtsen (Nærings- og fiskeridepartementet): Kongsberg Automotive

(Nærings- og fiskeridepartementet): Kongsberg Automotive Truls Vasvik (Helse- og omsorgsdepartementet, konstituert fra mai i år): Norwegian

Arbeids- og inkluderingsdepartementet opplyser til DN at Walberg hverken har kjøpt eller solgt aksjer siden hun ble statssekretær. Samtidig skriver departementet at eventuelle habilitetsvurderinger er unntatt offentligheten.

Helse- og omsorgsdepartementet informerer om at Vasvik kjøpte Norwegian-aksjer i 2022, som han fortsatt eier. Han har ikke jobbet med saker der Norwegian er involvert, opplyses det.

Nærings- og fiskeridepartementet skriver i en epost til DN at Ingebrigtsen kjøpte Kongsberg Automotive-aksjer før han tiltrådte som statssekretær, og eier i dag 163.000 aksjer i selskapet. Han har ikke kjøpt eller solgt aksjer i noe selskap i tiden han har vært statssekretær, skriver departementet.

DN har bedt om kommentar fra de andre departementene, som foreløpig ikke har svart. Statssekretær Bartnes i Finansdepartementet hadde ved årsskiftet en liten aksjepost i DNB, og en noe større posisjon i Veidekke der han tidligere jobbet.

SMK: Fører ikke egen oversikt

DN har spurt Statsministerens kontor (SMK) om statssekretærenes aksjebeholdning rapporteres noe sted. Kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse svarer at bare statsministeren og statsråden har plikt til å registrere verv og økonomiske interesser.

– Statsministerens kontor fører ikke en egen oversikt over aksjeposisjonene, siden kravet er å opplyse Stortinget, skriver hun.

Hjukse skriver imidlertid at habilitets- og innsidereglene også gjelder for statssekretærene, blant annet kravet om å vise stor aktsomhet med aksjer.

– Statssekretærer og politiske rådgivere har fått informasjon og opplæring i disse reglene. De skal selv sørge for å overholde reglene og vurdere sin egen habilitet i alle saker de behandler. Er en på grunn av for eksempel aksjeeierskap inhabil til å behandle en sak, skal en avstå helt fra å delta i behandlingen av saken, skriver hun.