Schjødt-advokat Egil Willumsen saksøkes – anklages for å ha hatt for tett forhold til investor Harald Espedal Schjødt-advokat Egil Willumsen saksøkes etter å ha vært advokat for både kjøper og selger i en eiendomstransaksjon til 85 millioner kroner. Et påstått vennskapsforhold mellom Willumsen og investoren og kjøperen Harald Espedal, hevdes av selgeren å ha påvirket prisen.

2 min Publisert: 13.04.23 — 14.46 Oppdatert: 9 timer siden