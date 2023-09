Artikkelen fortsetter under annonsen

Torsdag morgen ble det kjent at toppadvokat Erling Ueland felles for brudd på de advokatetiske reglene, i saken der han har stått anklaget for å tilby én million kroner for advokatoppdrag for Schjødt, under et møte i september 2022.

– Jeg tar irettesettelsen til meg. Mine hensikter har vært de beste, uttalte Ueland om fellelsen, ifølge en epost fra advokatfirmaet Schjødt torsdag.

Ueland har vært toppleder i advokatfirmaet Schjødt gjennom en årrekke, frem til han i vinter lot sjefsrollen gå videre. Han fortsatte som advokat og partner i Schjødt.

Da Økokrim 13. juni åpnet korrupsjonsetterforskning mot Ueland, sendte advokatfirmaet Schjødt ut en pressemelding om at Ueland «i samråd med oss» hadde besluttet å ta permisjon «for å bistå etterforskningen inntil avgjørelse foreligger».

Men på Schjødts egne nettsider står det ingenting om at Erling Ueland er i permisjon. Schjødt-nettsidenes personalkatalog viser et portrettfotografi sammen med en kort cv og kontaktinformasjon for hver ansatt. Hos 17 personer står det oppgitt at personen er «currently on leave», i permisjon.

Erling Ueland står uten noen slik merknad, nær tre måneder etter at Schjødt opplyste at han tok permisjon. Nettsidene opplyser at han er partner i Schjødt, og inneholder alle hans kontaktdetaljer og en kort biografi.

Har ikke svart

Etter avgjørelsen fra etikknemnden torsdag, kommenterte Schjødts presseansvarlige partner Per Ristvedt at «Ueland vil fortsette i permisjon inntil videre» og at «Vi avventer nå utfallet av Økokrims etterforskning og vil deretter foreta en samlet vurdering».

DN har spurt om Ueland har jobbet for Schjødt etter at Økokrim åpnet etterforskning, og spurt hvorfor det ikke opplyses på Schjødts nettsider at Ueland er i permisjon, gitt at klienter – ikke minst utenlandske – kan oppfatte at Ueland fortsatt jobber for Schjødt.

Schjødt har ikke besvart DNs spørsmål.

DN har også spurt hva det er Schjødt skal foreta «en samlet vurdering» av når utfallet av Økokrims etterforskning er klart, og om dette handler om Uelands fremtid i Schjødt eller om hans økonomiske utbytte fra firmaet. Heller ikke dette har Schjødt ønsket å svare på.

«Høyt trykk»

I Økokrim pågår etterforskningen mot Ueland for fullt, bekrefter førstestatsadvokat Trude Stanghelle.

Førstestatsadvokat Trude Stangeland sier Økokrim «har et høyt trykk på etterforskningen og det har vært en god del personer å snakke med».

– Per i dag har vi en person med mistenkt status, sier hun.

Det skal ikke være tatt ut noen siktelse i saken.

– Vi jobber fortsatt med å kartlegge faktum i saken. Vi har et høyt trykk på etterforskningen og det har vært en god del personer å snakke med, sier hun om status.

Fellelsen fra etikknemnden som ble kjent torsdag, kommenterer Stanghelle slik:

– Vi er kjent med at det har kommet en avgjørelse fra Disiplinærnemnden som vi har interesse av, men Økokrim skal selv gjøre seg opp en mening om faktum på bakgrunn av egen etterforskning.

Erling Ueland Alder: 60 Stilling: Partner i advokatfirmaet Schjødt, i permisjon mens Økokrim-etterforskning pågår Bakgrunn: Mangeårig toppleder, såkalt managing partner, i advokatfirmaet Schjødt. Ledet firmaet i tre perioder, først fra 2005-2007, fra 2009–2014 og senere fra 2017. Det ble kjent 1. mars 2023 at han fratrådte som leder. Schjødts inntekter har vokst kraftig med Ueland ved roret, parallelt med at advokatfirmaet utvidet til Sverige i 2019 og til Danmark på tampen av 2022. Ueland har gjennom flere år vært landets aller best betalte advokat. I 2021 sto han oppført med 43 millioner kroner i inntekt og 95 millioner kroner i formue.

«Svært skadelig»

Saken springer ut av et møte i september 2022 mellom Schjødt og investeringsselskapet Klaveness Marine, etter at investeringsselskapet hadde boikottet advokatfirmaet Schjødt i lengre tid. Ueland deltok som toppsjefen i Schjødt.

Ueland har tidligere erkjent å ha «luftet» en «kompensasjon» i møtet, men Ueland har avvist å ha gitt noe ulovlig pengetilbud. Schjødts egne undersøkelser – inkludert en ekstern undersøkelse fra advokatfirmaet Hjort – har tidligere konkludert med at Ueland ikke gjorde noe galt i møtet.

Disiplinærnemnden for advokater konkluderte denne uken med at «det trygt kan legges til grunn at advokaten uttrykte et betydelig beløp». Nemnden vurderte bare det den la til grunn at partene var enige om, og gikk ikke inn i vurderinger av bevis og sannsynlighetsovervekt på uttalelser partene var uenige om.

Det er «svært skadelig for tilliten til rettssystemet om det etterlates et inntrykk av at advokater kan betale seg ut av situasjoner med misfornøyde samarbeidspartnere, motparter eller andre som måtte ha noe negativt å utsette på en advokat eller et advokatfirma», konkluderte nemnden.