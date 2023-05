Schjødt-topp Erling Ueland om million-anklage: «Det var bare en tanke over bordet» Schjødt-advokat Erling Ueland bekrefter at han luftet muligheten for å tilby en «kompensasjon» til Klaveness Marine-sjefen i et møte. Men han avviser å ha gitt et ulovlig tilbud om betaling.

3 min Publisert: 05.05.23 — 10.33 Oppdatert: 3 timer siden