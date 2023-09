Artikkelen fortsetter under annonsen

En fersk avgjørelse fra Disiplinærnemnden for advokater konkluderer med at Erling Ueland har brutt de advokatetiske reglene.

Etikknemnden er «ikke i tvil» om at advokatens opptreden var egnet til å skade standens og yrkets anseelse, ifølge avgjørelsen. Uelands opptreden «representerer et eklatant brudd på sentrale bestemmelser i de advokatetiske regler» og nemnden vektlegger at «det er snakk om et betydelig beløp», ifølge avgjørelsen.

Ueland får en såkalt irettesettelse av nemnden – som er en av de strengeste reaksjonsformene nemnden har.

Erling Ueland er toppadvokaten som frem til i vinter var mangeårig toppsjef i Norges største advokatfirma Schjødt. I juni tok han permisjon fra advokatfirmaet Schjødt etter at Økokrim åpnet etterforskning mot Ueland, som følge av DNs omtale av alvorlige anklager mot Ueland.

Etter at avgjørelsen ble kjent torsdag, uttaler Ueland seg for første gang i saken, i en epost sendt fra Schjødts pressetalsperson Per Ristvedt.

– Jeg tar irettesettelsen til meg. Mine hensikter har vært de beste, skriver Ueland ifølge eposten.

– Jeg konstaterer at Disiplinærnemnden legger til grunn at mine uttalelser i møtet skapte en uklar situasjon og at det ikke er tilstrekkelig at jeg understreket at en eventuell løsning måtte være lovlig og tåle dagens lys, skriver Ueland.

«Avventer etterforskning»

Advokatfirmaet Schjødt har tidligere gjort en intern vurdering med egne advokater, og innhentet en ekstern vurdering fra advokatfirmaet Hjort. Begge vurderingene konkluderte med at Ueland ikke hadde gjort noe galt, ifølge Schjødt.

Torsdag kommenterer advokatfirmaet fellelsen av Ueland slik:

– Partene har hatt ulike syn på Erling Uelands hensikter i møtet. Disiplinærnemnden har slik vi leser avgjørelsen ikke tatt stilling til dette, men meddelt en irettesettelse med henvisning til at Ueland har vært vag og utydelig og dermed skapt en uklar situasjon, skriver Schjødts Per Ristvedt.

– Vi avventer nå utfallet av Økokrims etterforskning og vil deretter foreta en samlet vurdering. Ueland vil fortsette i permisjon inntil videre.

«Svært skadelig»

Det hele springer ut av et møte i september 2022 mellom Schjødt og investeringsselskapet Klaveness Marine, etter at investeringsselskapet hadde boikottet advokatfirmaet Schjødt i lengre tid. Ueland deltok som toppsjefen i Schjødt.

Ifølge klagene fra investeringsselskapet i Klaveness Marine og selskapets daværende toppsjef Jon Christian Syvertsen, tilbød Ueland én million kroner til toppsjefen Syvertsen, med hensikt å skaffe Schjødt advokatoppdrag. Pengene skulle betales fra advokatfirmaet Schjødt til Syvertsen personlig, ifølge klagene.

Det er «svært skadelig for tilliten til rettssystemet om det etterlates et inntrykk av at advokater kan betale seg ut av situasjoner med misfornøyde samarbeidspartnere, motparter eller andre som måtte ha noe negativt å utsette på en advokat eller et advokatfirma», konkluderer nemnden.

Erling Ueland har avvist at han tilbød én million kroner, men har erkjent å ha «luftet» en «kompensasjon» til Klaveness Marine-sjefen til etikknemnden: «Jeg mente fra min side ikke å fremsette noe tilbud i den forstand at dette var noe Syvertsen ville kunne takke ja til – det var bare en tanke over bordet», skrev Ueland i sitt klagesvar til nemnden. Han skrev også at han i møtet tok et muntlig forbehold om at pengene måtte være lovlige å gi.

Pengene var angivelig ment å kompensere for sakskostnader i en rettssak Syvertsen hadde vunnet flere år tidligere, der Schjødt var advokatfirmaet for shippingfirmaet som saksøkte Syvertsen sammen med flere andre.

Tidligere toppsjef i investeringsselskapet i Klaveness Marine Jon Christian Syvertsen vant frem med sin klage på toppadvokat Erling Ueland i Schjødt hos Disiplinærnemnden.

For utydelig

Nemnden skriver at den bygger avgjørelsen på det partene er enige om, og at «partene synes å være enige om at det på slutten av møtet ble tematisert en økonomisk kompensasjon til klager, og at det var advokaten som uttrykte dette».

Nemnden mener Ueland har vært «for vag og utydelig med hva som skulle vært formålet med kompensasjonen og rammene for en slik eventuell kompensasjon», og at «advokaten er nærmest å bære risikoen for den uklare situasjonen som oppsto. Det var advokaten som tok initiativet, og som hadde oppfordringen til å redegjøre nærmere for hva dette innebar, for å forhindre misforståelser eller frykt for at dette kunne være i strid med etiske regler.»

Nemnden mener at det avgjørende ikke er «hvordan advokaten selv mente det, men hvordan det kunne bli oppfattet av andre. At advokaten i denne konteksten også tok opp at Advokatfirmaet kunne utføre et vederlagsfritt oppdrag for klager, bidro slik nemnden ser det ikke til å klargjøre situasjonen, snarere tvert imot».

Erling Ueland Alder: 60 Stilling: Partner i advokatfirmaet Schjødt, i permisjon mens Økokrim-etterforskning pågår Bakgrunn: Mangeårig toppleder, såkalt managing partner, i advokatfirmaet Schjødt. Ledet firmaet i tre perioder, først fra 2005-2007, fra 2009–2014 og senere fra 2017. Det ble kjent 1. mars 2023 at han fratrådte som leder. Schjødts inntekter har vokst kraftig med Ueland ved roret, parallelt med at advokatfirmaet utvidet til Sverige i 2019 og til Danmark på tampen av 2022. Ueland har gjennom flere år vært landets aller best betalte advokat. I 2021 sto han oppført med 43 millioner kroner i inntekt og 95 millioner kroner i formue.

Nemnden er heller ikke enig med Ueland i hans argumenter om at Disiplinærnemnden ikke kunne felle ham for advokatetiske brudd, fordi de advokatetiske reglene ikke gjelder hans deltagelse på møtet.

«Jeg deltok i møtet som administrativ leder av Schjødt, ikke i egenskap av å være advokat. Følgelig mener jeg at regler for god advokatskikk ikke kommer til anvendelse», skrev Ueland om hvorfor advokatetiske regler ikke skulle gjelde i saken.

Disiplinærnemnden for advokater Disiplinærnemnden er et norsk, uavhengig klageorgan som avgjør spørsmål om brudd på de advokatetiske reglene.

Reaksjonsformene nemnden kan gi rangeres slik: «Kritikk» er den mildeste reaksjonsformen. En strengere reaksjonsform er «irettesettelse». I svært alvorlige tilfeller kan nemnden gi en «advarsel» til en advokat.

Medlemmene av nemnden består av dommere, advokater og representanter for næringsliv og forbrukere.

Advokatforeningen huser nemndas sekretariat.

«Etter Disiplinærnemndens oppfatning kan rollen som administrerende leder i et advokatfirma ikke isoleres fra rollen som advokat eller anses som en annen type næring, da disse rollene henger tett sammen», skriver nemnden i saken.

Når det gjelder størrelsen på kompensasjonen nevnt i det omstridte møtet, mener Syvertsen bestemt at Ueland foreslo en million kroner. Disiplinærnemnden «forstår advokaten slik at han ikke har bestridt at det var tale om et beløp i en slik størrelsesorden» og konkluderer med at «det trygt kan legges til grunn at advokaten uttrykte et betydelig beløp».

Fikk medhold

– Vi tar til etterretning at Disiplinærnemnden har gitt oss medhold i vår klage, og vi har ingen ytterligere kommentarer, sier Kristine Klaveness, styreleder i Klaveness Marine, i en kort kommentar om nemndens ferske avgjørelse.

Hun har i tidligere korrespondanse gjengitt i DN kalt Schjødts fremstilling av det omstridte møte med Syvertsen for «oppkonstruert».

«Vi er trygge i vår konklusjon om at det ble begått en straffbar handling i det aktuelle møtet. Schjødts brev rokker ikke ved denne oppfatningen, snarere tvert imot», het det i et brev fra Klaveness Marinestyret.

– Vi tar til etterretning at Disiplinærnemnden har gitt oss medhold i vår klage, og vi har ingen ytterligere kommentarer, sier Kristine Klaveness, styreleder i Klaveness Marine, om nemndens ferske avgjørelse.

Dette er saken DN omtalte i april at investeringsselskapet Klaveness Marine og selskapets daværende toppsjef, Jon Christian Syvertsen, hadde klaget inn advokat Erling Ueland til Disiplinærnemnden for advokater. Bakgrunnen for advokatetikk-klagen er et møte mellom de to i september i fjor, hvor Syvertsen ifølge klagen ble tilbudt en million kroner personlig, som skulle betales fra Schjødt, for at Schjødt skulle få advokatoppdrag. Investeringsselskapet Klaveness Marine hadde i lengre tid boikottet advokatfirmaet Schjødt da møtet fant sted.

Schjødt har i etterkant av møtet gjort en intern undersøkelse, og innhentet en ekstern undersøkelse fra advokatfirmaet Hjort, som ifølge Schjødt konkluderte med at Ueland ikke har gjort noe galt i møtet.

Daværende Klaveness Marine-toppsjef Syvertsen ble i 2018 personlig saksøkt sammen med blant andre Arne Blystad, der Schjødt-advokater representerte saksøkerne Spar Shipping. Spar Shipping tapte sakens i tingretten og forlikte søksmålet mot Syvertsen og Blystad før lagmannsretten.

Erling Ueland har toppet DNs oversikt over de best betalte advokatene gjennom flere år. I 2021 sto han oppført med 43 millioner kroner i inntekt.