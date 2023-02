Artikkelen fortsetter under annonsen

Rolf Gunnar Hultin (73) og Terje Oddvar Steinsland (70) var opprinnelig tiltalt for grovt skattesvik for 28,5 millioner kroner fra Skattefunnordningen.

Tiltalen ble da saken ble behandlet i Agder tingrett redusert med vel ti millioner kroner til 18 millioner kroner. For Steinslands del ble beløpet redusert fra ti til cirka fire millioner kroner og for Hultin fra 18,5 til 14 millioner kroner.

Da Agder tingrett behandlet saken i desember i fjor, la Økokrim ned påstand om fem års ubetinget fengsel for Hultin og 2,5 års fengsel for Steinsland. Deres advokater ba i retten om at begge frifinnes.

Nå er Hultin, i en omfattende dom på over 200 sider, dømt til 4,5 års ubetinget fengsel. Til fradrag kommer 215 dager han har sittet i varetekt. Steinsland er dømt til to år og tre måneders fengsel med fradrag for 173 dager i varetekt. De to er samtidig dømt til å betale tilbake til sammen 12,8 millioner kroner til Skatteetaten.

Dommen er enstemmig.

Vil anke

Hultin erkjente i retten kun erkjent delvis skyld i tre av de 51 straffbare forholdene han var tiltalt for mens Steinsland i retten svarte «ikke skylding» for de samtlige 13 forhold i tiltalen. Han erkjente delvis skyld i tre forhold som blant annet handler om produksjon av fiktive timelister med sikte på å få utbetalt midler fra Skattefunn-ordningen.

For Rolf Gunnar Hultins forsvarer, Kristian Gjendemsjø i Elden Advokatfirma, poengterer at Hultin er frikjent for flere av tiltalepunktene.

– Vår klient er glad for at han er blitt trodd på flere punkter av tingretten, men det er fortsatt alvorlige poster han er domfelt for som han er sterkt uenig i, skriver advokaten og legger til at dommen nå skal gjennomgås i sin helhet for vurdering av om den skal ankes.

Robert Dyrnes Hovland fra Sørlandsadvokatene er forsvarer for Terje Oddvar Steinsland.

– Det er en dom på over 200 sider og vi vil bruke tiden til å lese gjennom denne. Vår klient er misfornøyd med dommen og anser seg uskyldig i det han er dømt for. Det vil derfor bli jobbet med saken videre for å gjøre klar anke. Anken vil da rette seg mot både skyldspørsmålet, straffutmålingen og erstatning. Vår klient har utført arbeid med forskning og utvikling det fremstår som urimelig at han skal straffes for dette, skriver Hovland i en epost tirsdag ettermiddag.

Han legger til at det samtidig var positivt at straffen ble redusert i forhold til aktors påstand og retten kom til at saksomkostninger ikke skulle ilegges, noe som ifølge Hovland ville vært urimelig byrdefullt.

Skattefunn Norges største støtteordning for forskning og utvikling i næringslivet. De fleste søkere får godkjent sine prosjekter, og de konkurrerer ikke om en felles pott. I stedet får bedriftene dekket 18–20 prosent av kostnader til forsknings- og utviklingsprosjekter, så lenge de innfrir kravene til forskning og utvikling i skatteforskriften.

Økokrim har advart mot at ordningen kan misbrukes av kriminelle, fordi den gir selskapene rett på direkte utbetalinger så lenge selskapene ikke går med overskudd. Selskaper som går med overskudd får pengene som fradrag i skatteoppgjøret.

Skattefunn ble opprettet i 2002, men inntil for få år siden var det ikke målrettet kontroll av hvorvidt de flere tusen selskapene faktisk brukte pengene på forskning og utvikling. I 2018 ble det opprettet en arbeidsgruppe som har jobbet målrettet med Skattefunn-kontroller.

Ansvaret for Skattefunn-ordningen er delt: Forskningsrådet vurderer om søknader gir rett til Skattefunn-støtte – men vurderer ikke hvor mye bedriftene skal få. Bedriftene oppgir selv hvor mye de har brukt på prosjektet til Skatteetaten, med attest fra revisor. Skatteetaten har ansvar for å kontrollere om bedriften faktisk har hatt de forsknings- og utviklingskostnadene bedriften hevder.

Stakk til Dubai

Hultin og Steinsland ble tiltalt for grovt skattesvik over en tiårsperiode fra Skattefunn-ordningen til utvikling av it-programmer i 12 forskjellige selskaper. Alle prosjektene var godkjent av Norges forskningsråd. Utviklingsarbeidet skal i all hovedsak ha foregått i Dubai.

De to ble anmeldt av Skatteetaten i 2013 og siktet året etter. I 2017 ble det tatt ut tiltale mot dem, men da straffesaken skulle starte i mars 2018 hadde begge forlatt landet og reist til Dubai. En begjæring om utlevering ble avslått av Dubais myndigheter.

Etter at Skatteetaten hadde tatt ut et sivilt søksmål mot Hultins kone, datter og svigersønn, valgte begge å reise hjem og de ble pågrepet på Gardermoen 9. september i fjor.

I den sivile saken ble Hultins familie dømt sist høst til å betale ti millioner kroner. Dommen er anket.

