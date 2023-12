Artikkelen fortsetter under annonsen

Mandag fikk retten høre forklaringen til mannen som er tiltalt for underslag av nærmere 75 millioner kroner fra Sparebank 1 Midt-Norge rundt siste årsskifte.

– Frem mot desember hadde jeg slitt veldig psykisk, med angst og depresjon med spillelidenskap. Det er mye jeg ikke husker i perioden. Mye husker jeg feil, og mye husker jeg ikke i det hele tatt. Det startet med et selvmordsforsøk. Det var nok der spillegalskapen tok over og underslaget begynte, sa mannen som ble pågrepet 19. januar.

Gjennom å gjøre straksoverføringer til seg selv, som han så overførte til andre banker hvor han hadde konto, og videre til høyrisikoinstrumenter i utlandet, tapte han mer enn 50 millioner av bankens penger.

– Utover husker jeg veldig lite. Det strakte seg over en måned hvor spillingen økte og økte. Tror det var for å tjene inn pengene som var tapt i perioden. Gjennom perioden slet jeg veldig med selvmordstanker. Jeg hadde ingen planer om å overleve underslaget, sa den lavmælte mannen, som har en bachelorgrad i økonomi.

Han jobbet i bank parallelt med studiene. Først i DNB og senere i Sparebank I Midt-Norge. I utgangspunktet hadde han en deltidsjobb som kunderådgiver da underslagene skjedde.

Rett før han ble avslørt hadde hans daværende samboer fått vite om underslaget og informert hans far.

– Han trodde at underslaget stoppet når han og banken hadde fått vite om det, men det gjorde det ikke. Etter at jeg var tatt av politiet hadde jeg heller ikke tenkt til å leve, men jeg samarbeidet med politiet og ga alle opplysninger, forteller den tiltalte mannen som nå får behandling for sin spillegalskap.

Kritiserer banken

Rett i forkant av den tiltaltes forklaring, kritiserte hans forsvarer, Christian Wiig, at banken har fått medhold i at deler av vitneforklaringene vil gå bak lukkede dører.

– Banken vil ikke vise frem hvordan de er blitt lurt av en som ikke har annen utdannelse enn en bachelor i økonomi. Det gikk seks alarmer uten at de foretok seg noe. Han har gjort en toskete ting. Men hva gikk galt for banken? Han hadde håpet og trodd at han ville blitt tatt i løpet av en dag eller to. Han skulle vært tatt mye før. Dette er svakt arbeid av banken, sa en engasjert forsvarer.

En av årsakene til at mannen hadde tilgang til banksystemet som muliggjorde store overføringer til andre banker, var at han i sin rolle hjalp kunder med å bytte bank.

Han forklarte at han hadde et forbrukslån på 400.000 kroner, samt 100.000 kroner i gjeld til samboeren, som resultat av sin spillegalskap før han begynte å spille for bankens penger.

Den tiltalte forklarte at han kjøpte finansielle instrumenter som kalles turbo warrants med meget høy giring, hvilket innebærer at risikoen øker kraftig.

– Hvilken giring valgte du?



– Veldig høy giring. Rundt 100 i giring.

Spilling

Under sin forklaring omtalte den tiltalte sine investeringer konsekvent som «spilling».

– Spilling, hva mener du med det? spurte medaktor Ole Andreas Aftret.

– Det kan ikke klassifiseres som aksjespekulasjon i den forstand. Det er risiko som ikke kan betegnes som noe annet enn spilling, svarte den tiltalte.

Mannen hadde skrevet notater i et saksbehandlingssystem, som ga inntrykk av at pengeoverføringene til seg selv var del av en test han jobbet med for banken. Dette gjorde at banken ikke reagerte på seks interne alarmer.

3. januar hadde bankens etterlevelsesavdeling, såkalt compliance, begynt å reagere.

– Da jeg ble kontaktet av compliance i begynnelsen av januar, visste jeg at jeg var oppdaget. Jeg trodde compliance ville ta meg veldig tidlig. Jeg hadde ingen kunnskap om hvordan de jobbet, men jeg visste at det var avdelinger i banken som undersøkte avvik, forklarte mannen i retten, og fortsatte:

– Jeg trodde compliance ville ta meg etter et par dager. Jeg trodde ikke at det å skrive «test» skulle gjøre at jeg slapp unna, ettersom avdelingen jeg jobbet i ikke jobbet med tester.

– Har du gjort deg noen tanker om at transaksjonene lyktes?, spurte medaktor Aftret.

- Det var litt rart at det ikke ble stoppet hos DNB med tanke på know your customer-reglene, svarte tiltalte, med henvisning til at alle banker følger samme regelverk for å jobbe mot hvitvasking.

Gjennomgangen viser at den tiltalte 9. januar faktisk var ti millioner i pluss på investeringene.

– Hvorfor avsluttet du ikke da?, spurte medaktor Aftret.

– Jeg finner ingen logikk i det jeg har gjort i perioden.

- Jeg har satt sparebanken i en kjempedårlig situasjon og jeg er kjempelei for det. Jeg har også satt mine nærmeste i en kjempevanskelig situasjon. Og ødelagt masse for meg seg også. Jeg skulle gjerne ha gått tilbake og gjort om. Jeg er kjempelei meg.

Medaktor spurte om mannen fortsatt har selvmordtanker.

– Jeg har ikke noen selvmordstanker nå. Det er under kontroll. Men jeg sliter fortsatt med depresjon og en spilleavhengighet som jeg jobber med.