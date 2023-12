Artikkelen fortsetter under annonsen

Onsdag fortsatte rettssaken mot den underslagstiltalte mannen i 20-årene med gjennomgåelse fra NTNU-professor Snorre Lindset, som er oppnevnt som sakkyndig i saken. Lindset har analysert investeringsproduktene som den tiltalte mannen plasserte pengene i.

Han forklarte retten hvordan gjeldsfinansieringen (giring) i produktene påvirket både tapspotensialet og gevinstpotensialet. Han viste hvordan de større internasjonale aksjeindeksene har relativt små utslag dag for dag.

– Med giring så blir svingningene eskalert. Det er effekten av giringen. Det blir mye mer usikker avkastning, sa professoren.

– Det er vanskelig å forene pengeplasseringene i denne saken med det vi normalt forbinder med kostnadseffektiv investeringsaktivitet med håndterbar risiko, konkluderte professoren.

Lindset fortalte at vekslingsgebyrene for valuta til IG-produktene alene var på 600.000 euro.

Den tiltalte mannen i 20-årene var vikar i Sparebank 1 Midt-Norge (SMN) da han underslo nesten 75 millioner kroner gjennom en drøy måned i årsskiftet 2022/2023. Han har tilstått underslagene og forklart at han led av spillegalskap, angst og depresjon da han utførte handlingene. Han er i ettertid diagnostisert med patologisk spillegalskap og en blandet angst- og depresjonsreaksjon.

«Gambling»

– Plasseringene fremstår mer som gambling enn investeringer, observerte Lindset og pekte på at det var veldig korte kontrakter den tiltalte plasserte pengene i.

Da tiltalte selv forklarte seg tidligere uken, fortalte han at hans spillavhengighet hadde bygget seg opp over tid: Det startet med fond, så aksjer, og så daytrading med aksjer, før det ble finansielle instrumenter med høy risiko.

– Har ingenting med investering å gjøre. Har mer med gambling å gjøre, kommenterte Lindset og la til at enkelte mener saken viser at lotterilovgivningen i Norge har et hull.

Store deler av pengene gikk til kjøp av Turbo24, et produkt som den tyske banken IG solgte. Ifølge professorens rapport var utviklingen i produktet basert på utviklingen i bitcoin, råolje og gull, i tillegg til noen aksjeindekser.

– Det er særlig i Turbo24-produktet hvor det har vært stor aktivitet, sa professoren, som ikke vil anslå nøyaktig hvor høy giringfaktoren var, ettersom det er en liten forsikringspremie inkludert i den posisjonen man tar.

– Det var 1705 kjøp i IG-produkter. Pluss handlene i Nordnet, så er det nesten gjennomført 3000 transaksjoner, sa Lindset til retten.

Fagdommeren lurte på om professoren kunne si noe om kompetansenivået til den tiltalte etter å ha analysert handlene han hadde gjort.

– Det er vanskelig å si noe om. Men for å sammenligne så er det en kjent mann som har en kone som var statsminister som brukte åtte år på å gjøre omtrent like mange handler, svarte professoren.

Trakk seg tilbake

Senere inntok den tiltaltes far vitneboksen. Han fortalte hvordan sønnen hadde forandret seg, etter å ha falt sosialt ut av studiene etter et koronarelatert sykefravær.

– Han trakk seg tilbake. Han var mye alene i leiligheten. Men han jobbet mye. Veldig mye, sa faren.

Julen 2022 reagerte både han og kona på sønnens oppførsel.

– Da var han og daværende samboer og besøkte oss og overnattet frem til over nyttår. Han trakk seg mye tilbake, og skyldte på hodepine. Han reiste seg opp midt under middagen for å gå og legge seg. Han var generelt veldig dårlig på den tiden, fortalte faren.

17. januar fikk faren vite om underslagene. Da ble han oppringt av sønnens samboer, som var bekymret.

Besøkte sønnen

– Hun sa hun trengte hjelp fordi hun trodde det var noe galt med han. Det kom frem underveis i samtalen at det også dreide seg om underslag i sparebanken. Summen jeg fikk servert da var 16 millioner. Det ble også sagt at det var selvmordstanker, fortalte faren i retten.

Han dro for å besøke dem i leiligheten etter jobb, og forklarte at han fant sønnen i dårlig forfatning.

De avtalte at faren skulle skaffe en advokat, slik at de kunne kontakte sparebanken «for å nøste opp i dette». De var også enige om å bestille time hos en lege. Begge deler ble gjort, men sønnen ble pågrepet av politiet før de rakk å møtes igjen.

Under rettssaken har det vært et tema at tiltalte kunne fortsette underslagene etter at det var gått flere alarmer internt i banken. Av tiltalen kommer det frem at 52 millioner av de underslåtte pengene ble overført 17. og 18. januar.

Advokat Jasmin Gheshlaghi, som er medforsvarer, spurte hva faren tenkte om at underslagene og gamblingen fortsatte også etter at faren dro.

– Jeg var litt forferdet. Jeg har sett et bankutdrag fra 17. januar, og der ser jeg at før jeg kom i leiligheten, så har han holdt på voldsomt med overføringer. Jeg kan se at etter at jeg dro så har han også overført noe voldsomt med penger.

– Guttestreker

Faren fortalte også om en gambling-episode med sønnen rett etter videregående skole. En episode tiltalte selv har vært så vidt innom.

– Vi fant ut at han hadde spilt bort 50.000 kroner i poker. Jeg tok han med til lege og ville ha han inn i behandling. Jeg ble ledd ut av legen, som mente jeg måtte forstå at dette var guttestreker som var helt ufarlige, sier faren om opplevelsen.