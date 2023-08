Artikkelen fortsetter under annonsen

Behandlingen av konkursboet i Stayclassy har kommet ett steg videre, etter at bostyrer Andreas Christensen nå har levert inn nye funn til Ringerike, Asker og Bærum tingrett.

I den ferske oppdateringen fremgår det et forslag om konkurskarantene for Thomas Holstad (34), som grunnla og ledet selskapet.

En slik karantene varer normalt i to år, og bostyreren har foreslått at denne starter først når tingretten har truffet sin avgjørelse.

«Holstad synes å ha utnyttet den betydelige saksbehandlingstiden for saker ved forliksråd og forbrukermyndighet, og ved å ikke å inngi tilsvar i sakene, kan de ha påført selskapet betydelige tap», skriver bostyreren, som blant annet viser til meget stor pågang fra kunder og kreditorer som har lidd økonomiske tap.

DN har bedt Holstad om kommentar til kritikken fra bostyrer, men 34-åringen har ikke besvart DNs henvendelser torsdag.

En haug med klager

Holstad ble først allment kjent gjennom realityprogrammet «Paradise Hotel» og startet Stayclassy i 2015. Frem til konkursen tidligere i år solgte selskapet blant annet «classywalks», et motorisert fremkomstmiddel på to hjul og elsparkesykler.

Problemene som ledet opp til konkursbegjæringen startet først i begynnelsen i desember i fjor, da Forbrukertilsynet varslet en bot på 1,5 millioner kroner til selskapet og 400.000 kroner til Holstad personlig. Tilsynet mente selskapet og Holstad som daglig leder hadde villedet kunder med markedsføring der det ikke ble oppgitt om førpriser og hvor det ble gitt inntrykk av prisavslag som ikke var reelle.

Holstad har hele veien sagt at han handlet i god tro og at selskapet fulgte veiledningen fra tilsynet.

I januar i år stengte først nettbutikken i påvente av avgjørelsen fra tilsynet, før også en rekke fysiske butikker ble stengt. Bare dager etter at fristen for å klage på vedtaket om boten gikk ut, satte Holstad i gang en pengeinnsamling gjennom Sparebank 1s «Spleis», en innsamling som senere ble stengt av banken selv.

I slutten av januar begjærte Holstad oppbud etter at to tidligere ansatte hadde begjært Stayclassy konkurs. Forbrukertilsynet varslet i mars at saken mot Stayclassy as var avsluttet på bakgrunn av konkursen, og at boten til Holstad selv var blitt nedjustert til 100.000 kroner.

I slutten av mars leverte bostyreren sin første innberetning til tingretten, en innberetning som rettet skarp kritikk mot Holstads forretningsførsel. Den gang hadde 159 kreditorer levert inn krav for 11,4 millioner kroner. Beløpet er nå kommet opp i 13,2 millioner kroner fordelt på 176 fordringer.

Mer kritikk

Holstad har nå to uker på seg til å komme med eventuelle innsigelser til funnene i den ferske beretningen, og eventuelt be om et rettsmøte. Tingretten må deretter ta stilling til om forslaget om konkurskarantene skal gå gjennom.

Dersom en person blir ilagt konkurskarantene innebærer det at vedkommende ikke kan starte nye bedrifter eller påta seg verv i andre selskaper. Det kan også innebære at personen blir fjernet fra eksisterende roller.

Uansett er det liten tvil om at bostyrer er lite imponert over Holstads drift av Stayclassy. I den ferske innberetningen kommer mer kritikk av den tidligere realitydeltageren, der det blant annet vises til mangelfull bokføring av inntekter mellom juli og desember 2022, flere transaksjoner av privat karakter som ikke er tilfredsstillende dokumentert og for sent levering av regnskaper i flere år.

Det trekkes også frem flere mulige straffbare forhold knyttet til potensielle brudd på markedsføringsloven, produktkontrolloven og aksjeloven.

Transaksjonene av «privat karakter» vil ikke bostyrer Christensen gå nærmere inn på hva gjelder.

– Vi har ikke konkludert med undersøkelsene som gjelder transaksjoner mellom Holstad og selskapet. Vi vurderer bredt om det er hensiktsmessig å gå videre med de spørsmålene. Det er en vurdering som går på om det er sannsynlig at boet når frem med kravet. Det avhenger også om det er dekning for kravet, dersom det går frem, sier han.

Det fremgår videre at både en bil og en leilighet registrert på selskapet ved konkursåpningen er blitt solgt for å dekke krav.

Holstad uttalte til DN i mars, da Forbrukertilsynet nedjusterte boten, at han mener å ha hatt sitt på det tørre.

– Det fortjener ikke den heksejakten jeg har opplevd eller noen bot i min verden, sa han.

Bostyrer Christensen skal nå fortsette behandlingen av boet. Det er uvisst når det arbeidet kan avsluttes.

