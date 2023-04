Artikkelen fortsetter under annonsen

Da Indigo Finans gikk konkurs på tampen av 2017 tapte mange småsparere investeringene de hadde gjort gjennom meglerhuset. Det de trodde var trygge investeringer i solide eiendommer, viste seg å være oppblåste verdier. Året etter konkursen gikk også Indigo-gründeren Thor Stian Kennedy Normann bort. Da boene ble gjort opp var det lite igjen til investorene.

Dette var bakteppet for stevningen som 26 tidligere Indigo-kunder tok ut mot Roll, som i en årrekke var daglig leder i Indigo Finans Asset Management og styreleder i mange av eiendomsselskapene som utgjorde Indigo Finanssystemet.

Nå har alle de 26 saksøkerne inngått forlik med Roll. Det fremkommer av to ferske hevingskjennelser fra Oslo tingrett. Det var satt av nesten fem uker til rettssaken som skulle ha startet onsdag.

Heller forlik

– Vi kan bekrefte at saken nylig ble forlikt selv om våre klienter i utgangspunktet ønsket å gjennomføre hovedforhandlingen og få belyst saken på en grundig måte. Hensynet til saksøktes personlige forhold, herunder økonomi, ble utslagsgivende for at våre klienter valgte å inngå forlik fremfor en lang og kostbar prosess, skriver advokat Pål Sverre Hernæs i en epost til DN.

Hernæs har sammen med advokat Petter Enholm representert de 26 tidligere Indigo-kundene.

Ingen i Indigo-systemet har måttet stå økonomisk til ansvar for investorenes tap. Sist sommer ble to tidligere Indigo-topper frikjent i straffesaken mot dem. De to ble også frikjent for å betale erstatning til Indigo-kundene.

Retten mente det ikke var ført bevis for at de to kunne lastes for at det foregikk ulovlig virksomhet i Indigo Finans. Selskapet opptrådte som et meglerhus, men hadde ikke konsesjon til å drive med megling og investeringsrådgiving. Indigo Finans var en av flere konsesjonsløse meglerhus som på midten av 2010-tallet gikk etter eldre, uerfarne investorer med tilgjengelige midler, såkalte Golden Oldies.

Salgsmetodene er flere ganger omtalt både i DN og magasinet Kapital.

Roll var i en periode siktet for grovt bedrageri og brudd på verdipapirhandelloven i tilknytning til samme sak som de frifunne. Siktelsen ble for hans del henlagt i 2021. Da det ble tatt ut stevning i den sivile erstatningssaken, avviste Roll erstatningsansvar.

Avviser skyld

– Vår klient valgte å inngå forlik for å få saken ut av verden. Saken var på alle måter ressurskrevende og selv om vår klient skulle ende opp med en frifinnelse og tilkjennelse av sakskostnader, ville han ikke fått kompensert for egen betydelige ressursbruk. Vår klient fant derfor at den beste løsningen for han ble å inngå forlik da dette ga en løsning som han kunne håndtere, skriver advokat René Ibsen. Han har sammen med advokat Elias Christensen representert Roll i erstatningssaken.

Roll er jurist av utdannelse og hadde advokatbevilling da han var ansatt i Indigo-systemet mellom 2015 og 2018.

Ibsen er tydelig på at forliket ikke innebærer noen innrømmelse av skyld for investorenes tap.

– Vår klient er fortsatt av den oppfatning at han har utført sitt arbeid på en helt forsvarlig måte, og forliket i saken innebærer på ingen måte at han erkjenner noe erstatningsansvar. Det var verdien av å kunne avslutte saken som her ble utslagsgivende for vår klient, sier advokaten.