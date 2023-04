Artikkelen fortsetter under annonsen

Rune Breili og to tidligere ansatte i byggesaksavdelingen i daværende Tjøme kommune har i flere år kjempet for å unngå straff i den såkalte Tjøme-saken. Men nå har Høyesterett avvist anken.

Det innebærer at lagmannsrettens dom er rettskraftig. Der ble arkitekt Breili dømt til fengsel i ni måneder for grov korrupsjon, mens byggesakslederen i kommunen ble dømt til fengsel i 11 måneder for grov korrupsjon og tjenesteforsømmelse.

Byggesakene på Tjøme I 2017 skrev DN om hvordan en rekke hytteeiere på Tjøme og Hvasser i Vestfold ved hjelp av arkitekt Rune Breili har revet, bygget om og modernisert sine fritidsboliger i strandsonen.

I flere saker er hyttebygg først blitt godkjent gjennom politisk behandling i Tjøme kommune, med uttalelser fra fylkesmannen i Vestfold. Deretter har arkitektkontoret søkt om endringer og utvidelser, som er blitt godkjent av saksbehandlere, uten at politikere eller fylkesmann er blitt involvert.

Våren 2020 tok Økokrim ut tiltale for grov korrupsjon mot Breili og tidligere byggesjef Harald Svendsen.

Svendsen fikk også en påtaleunnlatelse for grov tjenesteforsømmelse knyttet til behandlingen av 13 byggesaker i 2015–2016. Svendsen vedtok ikke påtaleunnlatelsen, dermed ble også disse forholdene behandlet av retten.

Alle de tre tiltalte ble dømt i tingretten i 2021. Breili og Svendsen anket dommen til lagmannsretten.

De to tiltalte ble frifunnet av lagmannsretten.

Økokrim anket saken til Høyesterett. Høyesterett opphevet lagmannsrettsdommen, noe som førte til at saken måtte behandles på nytt av lagmannsretten.

4. januar i å ble Breili dømt til ni måneders fengsel, mens Harald Svendsen ble dømt til 11 måneders i fengsel.

19. april avgjorde Høyesteretts ankeutvalg at saken ikke slipper inn til ny behandling. Dermed er dommen rettskraftig.

– Rune Breili er skuffet og overrasket, men tar dommen til etterretning, skriver hans forsvarer Thomas Skjelbred i en epost til DN. Breili hadde anket dommen i sin helhet: lovanvendelsen, saksbehandlingen og straffeutmålingen. Da anken var et faktum uttalte Skjelbred at det fortsatt et behov for å avklare hvor grensene for straffbar korrupsjon går.

Korrupsjonssaken har sitt utspring i påstander om uvanlig tette bånd mellom enkelte ansatte i Tjøme kommunes byggesaksavdeling, og arkitekt Breili. Etter en granskning igangsatt av kommunen, endte det med en lang etterforskning som ledet til et rettsmaraton.

Saken har vært behandlet én gang i tingretten, to ganger i lagmannsretten og en gang i Høyesterett, før det nå settes punktum.

Korrupsjon eller vennetjenester

Breili og den tidligere byggesakslederen er dømt for grov korrupsjon, etter at Breili i 2010 tegnet deler av huset som byggesakslederen senere bygget. Da dette ble avdekket, forklarte begge at dette var en vennetjeneste mellom de to, og at det ikke var snakk om et korrupsjonsforhold.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det juridiske stridstemaet handlet om grensen for hvilke vennetjenester ansatte i det offentlige kan motta uten å komme i konflikt med korrupsjonslovgivningen.

Advokat Knut Henrik Strømme, som forsvarer den tidligere byggesakssjefen, skriver at hans klient forholder seg til den avgjørelsen som er tatt.

Statsadvokat Henrik Horn i Økokrim konstaterer at det nå er satt endelig punktum for saken.

– Det viktigste i denne saken ble avgjort da Høyesterett behandlet de første ankene i Tjøme-saken rett før sommeren i fjor. Da vurderte Høyesterett om det også kan foreligge korrupsjon når venner gir hverandre gaver eller andre fordeler, og mottageren samtidig kan bruke sin stilling eller posisjon til å begunstige giveren. Det svarte Høyesterett ja på. Med dette klargjorde Høyesterett innholdet i reglene. Etter Økokrims oppfatning viser denne saken at et vennskapsforhold har liten eller ingen betydning for hvorvidt det har skjedd korrupsjon, uttaler Horn på vegne av Økokrim.

Forsvarer Skjelbred roser ikke ankeutvalgets avgjørelse.

– Avgjørelsen etterlater med dette en lite forutberegnelig korrupsjonsbestemmelse, og innebærer at norsk korrupsjonslovgivning nå grenser mot et objektivt ansvar, skriver Skjelbred til DN.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Økokrimsjef Pål Lønseth deler ikke oppfatningen om at korrupsjonsbestemmelsen nå er lite forutsigbar.

– Høyesteretts avklaring tidligere, da lagmannsrettens frifinnende dom ble opphevet, var avklarende, sier han via senior kommunikasjonsrådgiver Ellen C. Eriksen.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.