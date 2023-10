Artikkelen fortsetter under annonsen

Økokrim mener de korrupsjonsdømte eiendomsinvestorene Geir Normannseth og Per Øivind Martinsen i Mano Eiendom betalte Boligbyggs tidligere boliginnkjøper Geir Fredriksen 250.000 kroner i forbindelse med et bygårdssalg på 128 millioner til Boligbygg i 2016.

De tiltalte mener 250.000 kroner ble betalt ut som honorar for konsulentoppdraget Fredriksen skal ha utført for eiendomsinvestorene. Økokrim mener derimot at det ikke finnes tilstrekkelig med bevis for at et sånt konsulentoppdrag fant sted.

Dømt igjen

Alle tre ble i tingretten dømt til fengselsstraff, en dom alle anket. Nå er de også funnet skyldige i korrupsjon i ankesaken i lagmannsretten.

Boligbygg-saken Høsten 2017 avdekket DN hvordan investorer tjente millioner av kroner på raske videresalg av gårder og leiligheter til det kommunale foretaket Boligbygg.

Økokrim åpnet korrupsjonsetterforskning av saken og fem personer står nå tiltalt, blant dem en innkjøpsmedarbeider engasjert i Boligbygg, Geir Fredriksen.

Det retten skal ta stilling til er om millionbeløp som ble utbetalt til Geir Fredriksen mens han var innleid som boligkjøper i Oslo kommune, er korrupsjon. Økokrim mener det er bestikkelser som har gitt både Fredriksen og de tiltalte en «utilbørlig fordel». Og dermed er det korrupsjon.

Det er til sammen fire tiltalepunkter som dreier seg om grov korrupsjon, hvitvasking og økonomisk utroskap. Alle de fem tiltalte nekter straffskyld.

Boligbygg besluttet etter DNs artikkelserie høsten 2017, å gjennomføre en ekstern granskning, og stanset samtidig alle boligkjøp. Kjøp av rundt 500 leiligheter for til sammen 1,4 milliarder kroner er ettergått av granskere fra revisjonsfirmaet Deloitte. Rapporten ble offentliggjort 4. september 2018. Granskernes konklusjon var at kommunen hadde betalt en overpris på mellom 80 og 115 millioner kroner.

«Lagmannsretten er overbevist om at verdioverføringene på til sammen 250 500 kroner var godtgjørelse for at Fredriksen videreformidlet tilbudet om salget av Neuberggata 24 internt i kommunen og tilrettela for kjøpet. Lagmannsretten er videre overbevist om at de tiltalte inngikk en skjult avtale om dette senest i februar 2016».

Det skriver lagmannsretten i dommen.

Boligbyggs boliginnkjøper Geir Fredriksen dømmes til fengsel i tre år og to måneder – fire måneder lavere enn det tingrettens dom.

Eiendomsinvestor Geir Normannseth dømmes til ett år og åtte måneder i fengsel

Eiendomsinvestor Per Øivind Martinsen dømmes til ett år og åtte måneder i fengsel

Fredriksens forsvarer Trond Erik Aansløkken skriver følgende i en epost til DN:

«Jeg har ikke fått gjennomgått dommen med min klient ennå, så jeg er foreløpig avskåret fra å gi noen nærmere kommentarer ut over at jeg registrerer at min klient har fått lavere straff enn i tingretten. Særlig vil jeg fremheve at lagmannsretten i formildende retning har lagt vekt på de belastninger den omfattende mediaomtalen har medført for min klient og særlig identifisering med fullt navn og bilde. Det var kun DN som aktivt identifiserte min klient på denne måten.»

Martinsens forsvarer Tormod Tingstad skriver følgende i en sms til DN: «Vi må få gjennomgått dommen først, så foreløpig har vi ingen kommentarer til denne».

Normannseths forsvarer skriver dette i en sms: «Geir Normannseth er skuffet over dommen og kjenner seg ikke igjen i lagmannsrettens beskrivelse. Vi vil nå studere dommen nøye og vurdere om det er grunnlag for å anke.»

«Påvirkningsmomentet»

Videre skriver lagmannsretten at den har funnet det bevist at pengeoverføringen på 250.500 kroner ikke var vederlag for et konsulentoppdrag, er det ikke tvilsomt at også tilknytningskravet er oppfylt i saken her.

«Forsvarerne har anført at de tiltalte likevel ikke kan dømmes for korrupsjon fordi det ikke er påvist noe påvirkningsmotiv. Til det vil lagmannsretten bemerke at det ikke er et krav om at den aktive bestikker får en konkret motytelse, også «smøring» omfattes. Derimot er det, som forsvarerne har påpekt, som hovedregel et krav om at mottageren har en mulighet til å øve innflytelse – det såkalte påvirkningsmomentet.»