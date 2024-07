Varslet om at ledere ved asylmottak skal ha innledet forhold til beboere

Verneombudet slo alarm om at to ansatte i ledende roller på asylmottaket skal ha innledet forhold til to beboere. De måtte slutte i jobbene sine – men nekter for å ha gjort noe galt. Nå har de fått nye, ledende roller hos mottaksoperatøren Ostra.