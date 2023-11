Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dette er blitt en symbolsak for Senterpartiet, men det dreier seg om forutsigbarhet for kommunen, sier Vestbys ordfører Tom Anders Ludvigsen.

I oktober la Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) ned et midlertidig bygge- og deleforbud på det såkalte Delijordet i Vestby-kommune, sør for Oslo. Departementet mener kommuneplanen fra 2015 som omdisponere 70 dekar av dagens landbruksarealer til forretningsdrift, kan komme i konflikt med regjeringens jordvernstrategi.

Det kunne bli spikeren i kisten for det planlagte Ikea-varehuset som har vært av og på agendaen i ett tiår allerede. Vestby kommune har imidlertid bestemt seg for å utfordre departementets vedtak og klager det inn til Kongen i statsråd. Det kommer frem av et brev rådmannen og kommuneplanleggeren har sendt til departementet.

Ordføreren mener det såkalte bygge- og deleforbudet er nedlagt på feil premisser.

Vestby-ordfører Tom Anders Ludvigsen.

– Det er blitt ren og skjær politikk. Bondelaget og Senterpartiet har kjørt knallhardt på at dette er dyrket mark. Han som driver det sier det ikke er matjord, men sier det brukes til dyrefor, fortsetter Ludvigsen, som sier han selv ikke har forutsetninger for å vurdere dette.

Bjørn Gimming, leder i Bondelaget, er ikke enig i Ludvigsens oppfatning av jorden.

– Hva jordet brukes til akkurat nå endrer ikke det faktum at Delijordet er dyrket mark av svært høy kvalitet. Det er et uomtvistelig faktum som er grundig dokumentert av Norsk institutt for bioøkonomi, Nibio. Det er nasjonal politikk å ta vare på dyrket mark i Norge. Jordvernmålet er skjerpet og Riksrevisjonen har nylig slått fast at Norge er for dårlige til å verne dyrket mark, skriver han i en kommentar til DN.

I brevet fra KDD i oktober heter det blant annet at området ble regulert til forretningsformål i en tid der jordvern­interessene ikke sto like sterkt som i dag. Departementet peker på at det har skjedd en utvikling på dette området som tilsier et strengere vern av dyrket jord.

Peker tilbake på Miljøverndepartementet

Dette er Vestby kommune uenig i. Kommunen argumenterer for at departementet ikke har mulighet til å overprøve kommunens vedtak ettersom Miljøverndepartementet selv har godkjent dette i desember 2013.

Da Miljøverndepartementet behandlet saken hadde Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) fremmet en innsigelse til kommuneplanen mot at 70 dekar matjord brukt til korndyrking, skulle omdisponeres i strid med norsk landbruks- og matpolitikk. På tross av dette godkjente departementet planen med avbøtende tiltak som at flesteparten av parkeringsplassene skulle legges under bakken. Deretter ble reguleringsplanen vedtatt av kommunen i 2015.

Ordfører Ludvigsen representerer Arbeiderpartiet og medgir at det er pikant at han taler sin egen regjering midt imot.

– Jeg er blitt en tilårskommen herremann med 50 års medlemskap i Arbeiderpartiet. Jeg har nettopp gått løs på min femte periode som ordfører. Jeg har ikke opplevd makan til dette. Det dreier seg om det grunnlovfestede lokaldemokratiet, sier Ludvigsen og fortsetter:

– Er det sånn at Grunnloven kan brytes av regjeringen bare man er enig med Senterpartiet? Jeg lurer på om statsministeren vet at kommunalministeren har gjort dette?, spør Ludvigsen og forsikrer at klagen ikke bare sendes KKD, men også Statsministerens kontor og Næringsdepartementet.

Ifølge Vestby kommune er plan- og bygningsloven til hinder for at det kan fremmes ny innsigelse knyttet til jordvernet før det er gått ti år. Kommunen mener det derfor ikke kan være riktig at staten kan omgå dette ved å nedlegge et midlertidig forbud mot tiltak med den samme innsigelsen som ble avslått for mindre enn ti år siden.

Regjeringen har bestemt at Ikea ikke får bygge et varehus på Delijordet i Vestby kommune med det første.

Dagen før

For mange har striden om hvorvidt det skal være landbruk eller forretninger på jordet i Vestfold blitt symbolet på hvor alvorlig myndighetene ser på nedbygging av jordbruksarealer. Striden resulterte også i at Ikea i 2019 bestemte at de likevel ikke ønsket å bygge noe varehus på det omdisponerte jordet. Men så endret Ikea igjen mening og nedskalerte planene. Rammesøknad for et handelssenter, der Ikea skal være én av flere aktører, ble sendt i juni i år. Administrasjonen i kommunen jobbet med Ikea i forbindelse med rammesøknaden, og dagen før kommunestyret skulle behandle den, kom Kommunaldepartementet med sitt midlertidige dele og byggeforbud.

I pressemeldingen skrev KDD at et mente det var nødvendig å gjøre en vurdering av arealformålet ut fra hensynet til nasjonale mål og interesser. Mens departementet viser til et vedtak i kommunen i juni i år, mener Vestby kommune kommuneplanen fra 2015 fortsatt er den som gjelder.

Vestby kommune mener departementet snubler i fakta i saken. I klagebrevet fremholder kommunen dessuten at vedtaket om å la Ikea bygge et handelssenter, ikke vil føre til en reduksjon i jordbruksareal. Årsaken skal være at kommunen har vedtatt rekkefølgekrav som innebærer at matjorden fra det omdiskuterte jordet skal flyttes til et nytt og større området.

Kommunal- og distriktsminister Erling Sande sier klagen fra Vestby vil bli behandlet på ordinært vis etter forvaltningsloven, med en grundig vurdering av alle kommunens argumenter. Deretter vil avgjørelsen bli tatt av kongen i statsråd.

– Jeg har forståelse for at Vestby-ordføreren gjerne vil ha Ikea i kommunen sin, men vi som folkevalgte må ta inn over oss alvoret. Det er krig i verdens kornlager og koronapandemien viste hvor sårbare forsyningslinjene våre er. Da kan ikke vi fortsette å bygge ned matjord som før. Senterparti-Ap regjeringen er opptatt av at vi skal produsere mat og brødfø egen befolkning i Norge også i fremtiden. Vi har kommet til at vi mener det er nødvendig å gjøre en ny vurdering av arealbruken, skriver ministeren, som minner om at det er ti år siden forrige regjering godkjente utbyggingen av Delijordet.

Kan bli rettssak

Kommunen reagerer kraftig på at deler av området som er omfattet at departementets vedtak, hindrer annen utvikling i kommunen. I klagen nevner de offentlig infrastruktur knyttet til byggingen av 650 boliger, som skulle få adkomst gjennom veisystemet som inngår i reguleringsplanen for Ikea. Det var blant annet planlagt en ny rundkjøring, omlegging av Osloveien og Garderveien og etablering av en ny gang- og sykkelvei. Det var også planlagt et nytt søppelsuganlegg og etablering av fjernvarme gjennom området.

– Vi har nettopp vedtatt en sentrumsplan. En kjempefin sentrumsplan med over 6000 nye boenheter, sier Ludvigsen. Han viser til at da den forrige regjeringen godtok planene i 2013, argumenterte Miljøverndepartementet med at det kunne bidra til styrkingen av Vestby sentrum.

– Hvor langt er dere villig til å gå i denne saken?

– Hvor langt er dere villig til å gå i denne saken?

– Jeg er hellig overbevist om at flertallet i kommunestyret, som har vedtatt dette og står bak de politiske vedtakene, er villig til å gå til sak mot regjeringen, om nødvendig, sier Arbeiderparti-ordføreren.