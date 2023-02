Artikkelen fortsetter under annonsen

Da det svenske elsparkesykkel-selskapet Voi kom til Oslo i 2019, etablerte de seg med hjelp av underleverandøren Jacob Service as.

Den nye forretningsmodellen, som innebar at kundene kunne starte og avslutte turene med utleie-farkostene hvor de ville, ble driftet ved at dette selskapet blant annet sto for ladingen.

Helt i begynnelsen hentet selskapet inn hele elsparkesykkelen, men da det kom mer avanserte modeller på gaten i hovedstaden, byttet de bare batteriet. Ladingen skjedde i Jacob Service' lokaler.

Avtalen mellom Voi og Jacob Service opphørte ved utgangen av 2020, og siden da har det pågått en konflikt om betaling. Nå skal Oslo tingrett ta stilling til kravet mot Voi.

Krangel om utført arbeid

Jacob Service fakturerte Voi for utførte tjenester løpende, basert på informasjon fra Vois eget datasystem, ifølge sluttinnlegg til domstolen.

Men Jacob Service skal ha oppdaget at disse opplysningene var feil, da de ble sjekket opp mot selskapets egne registreringer, som ble utført i Whatsapp. Av sluttinnlegget går det frem at saksøkeren vil presentere utdrag fra 150.000 bilder i Whatsapp.

«Jacob Service krevde etterbetaling for utførte tjenester, hvilket ble avvist av Voi. Jacob Service ba om å få bedre data for å kunne spesifisere sine krav, men Voi nektet å etterkomme slike krav,» heter det.

Voi skal også ha erkjent at det var feil i dataene, heter det videre.

Konkurs – peker på Voi

– Vois oppfatning er at samtlige utførte tjenester er betalt i henhold til avtale. Voi bestrider derfor kravet. Nå skal tvisten behandles i rettssystemet, og vi ser frem til at det blir avsagt en dom. Ut over dette viser jeg til vårt sluttinnlegg i saken, skriver Øystein Sundelin i selskapet i en epost.

Her avviser Vois advokat Harald Strømstad i DLA Piper, i at selskapet har villedet Jacob Service.

«Til nå har Saksøker ikke påvist en eneste konkret korrekt utført tjeneste som står ubetalt og det er derfor ikke dokumentert at dette har forekommet,» heter det.

Advokaten bestrider også at det er rettslig grunnlag for å kreve etterbetaling.

Dette er Jacobs advokat Sigurd Knudtzon i Wahl-Larsen uenig i.

«I dette tilfelle viste det seg dessuten at de opprinnelige fakturaene bygget på villedende opplysninger fra Voi, som Voi i rettsprosessen ved å gi nye, korrigerende opplysninger, de facto også har erkjent at var villedende.»

Jacob Service meldte oppbud i 2021, og saken med Voi var en viktig årsak, ifølge sluttinnlegg til domstolen. Kravet er overført til gründeren, Alen Alexander Jacob.

– Jeg hadde et meget godt samarbeid med Voi, men Voi har opptrådt illojalt ved å ikke betale for faktisk utført arbeid. Det medførte at jeg gikk konkurs, og nå bruker Voi fortsatt ressurser og alle mekanismer for ikke å betale, sier han til DN.

Saken har også vært i voldgift i Stockholm per en klausul i kontrakten, uten at dette førte frem.

– Søksmålet for Oslo tingrett er egentlig fullstendig bortkastet tid og ressursbruk. Saken har vært en belastning i to år, men jeg er veldig trygg på min sak, sier Jacob.

Fremprovosert dokumentasjon

Det samlede kravet er på nesten 4,3 millioner kroner, i tillegg til forsinkelsesrenter på deler av beløpet. I dette ligger også en påstand om at Voi ikke ga Jacob riktige opplysninger om størrelsen på batteriene.

At det var større kapasitet enn det som ført ble oppgitt, skal ha betydd økte kostnader og tapte inntekter for Jacob Service, og økonomiske fordeler for Voi.

«Først etter søksmålet, og etter fremprovosert dokumentasjon, har Voi erkjent at det i betydelig grad er benyttet batterier med nærmest dobbel kapasitet enn det som var fastsatt i avtalen,» heter det i sluttinnlegget.

«Avtalen mellom partene må uansett forstås slik at prisen for bytte av batterier med utvidet kapasitet er den samme som prisen for bytte av ordinære batterier,» heter det fra Vois advokat.