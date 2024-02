– Grunnen til at ingen her har fakturert 2800 timer skyldes at dette er svært krevende og medfører store oppofrelser i forhold til familie, ferie, søvn med videre. Det er ingen ideell situasjon å arbeide så mye og det er neppe bærekraftig i lengden, sier toppsjef Stephan Jervell i Wiersholm.

Foto: Gunnar Lier