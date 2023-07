Ny Wikborg Rein-sjef om oppkjøpstørke: – Ikke noe «kok» før rentetoppen er nådd Geir Sviggum (46) tar over ledelsen i et av Norges desidert største advokatfirmaer, Wikborg Rein, mens den viktigste motoren går for nær halv maskin. De største transaksjonene er satt på vent.

3 min Publisert: 06.07.23 — 04.01 Oppdatert: 10 timer siden