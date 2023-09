Artikkelen fortsetter under annonsen

I en børsmelding skriver Kahoot at konsortiet som vil kjøpe opp selskapet for 17,2 milliarder kroner, eller 35 kroner per aksje, forlenger tilbudsperioden frem til 6. oktober klokken 23.00 norsk tid.

Budet ble fremmet i midten av juli, og tilbudsperioden er blitt forlenget ved to tidligere anledninger.

Dette er Kahoot-budet I midten av juli lanserte en kjøpergruppe et kontantbud for å ta det norske elæringsselskapet Kahoot av børs, for 35 kroner aksjen. Det verdsetter selskapet til rett over 17 milliarder kroner.

Gruppen er ledet av private equity-avdelingen til den amerikanske investeringsbanken Goldman Sachs, og inkluderer storeierne General Atlantic, Lego-eieren Kirkbi, samt toppsjef Eilert Hanoa og andre i ledelsen. Disse selger seg noe ned om transaksjonen gjennomføres.

Budet på 35 kroner representerte en relativt liten premie på sist omsatte kurs, men dette var etter en frisk opptur på Børs, og var over 62 prosent over det volumvektede snittet over seks måneder. De habile styremedlemmene har anbefalt budet.

Store aksjonærer har varslet sitt nei. Da første akseptfrist var gått ut, hadde kjøpergruppen sikret litt under 60 prosent oppslutning. Fristen kan forlenges til oktober.

«Tilbyderen vil ikke kunne forlenge tilbudsperioden utover 6. oktober 2023, som utgjør tilbudsperiodens tillatte maksimumslengde i henhold til verdipapirhandelloven.», heter det.

I børsmeldingen står det også at tilbyder vil gi en oppdatering om akseptgraden før Oslo Børs åpner for handel mandag 25. september. Oppgjørsagenten Danske Bank har nå en pågående opptelling av mottatte aksepter for budet.

Per 11. september var akseptgraden på 63,5 prosent. Det trengs en akseptgrad på 90 prosent for at investorgruppen skal kunne tvangsinnløse Kahoot-aksjonærene som ikke har godtatt budet.

Flere store aksjonærer i Kahoot har varslet at de vil si nei til budet. En av de skarpeste kritikerne er finansmannen Christen Sveaas' investeringsselskap Kistefos. Som DN skrev i juli satte Kistefos-sjef Bengt Rem et tydelig spørsmålstegn ved at flere i dagens ledelse deltar i kjøpergruppen, og mente budpremien var for liten.



Fredag ble Kahoot-aksjen sist omsatt for 34 kroner.