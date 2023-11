Artikkelen fortsetter under annonsen

Onsdag kveld kunne oppkjøpsfondet Kangaroo – som styres av investeringsbanken Goldman Sachs – meldte at det har over 84 prosent av aksjene i Kahoot. Etter å ha plukket elærings-aksjer i godt over tre måneder ligger Kangaroo an til å ta hele selskapet av børs innen kort tid. Kun litt under seks prosent av aksjene gjenstår før resten av aksjonærene tvangsinnløses.

Torsdag morgen rapporterer selskapet en salgsoppdatering – uten at det kommer med en fullstendig rapport for tredje kvartal. I børsmeldingen fremkommer det at Kahoots inntekter i tremånedersperioden endte på 42,3 millioner dollar, som var en oppgang på 16 prosent.

Dessuten uttaler Kahoot-sjef Eilert Hanoa at selskapet får en negativ bidrag i kontantstrømmen på 76 millioner dollar, eller 850 millioner kroner, i forbindelse med budoppgjøret. De 850 millionene skal gå til å innløse opsjoner som ansatte har, samt til finansielle og juridiske rådgivere, opplyses det.

Kahoot bruker ABG Sundal Collier og Morgan Stanley & Co. som finansielle rådgivere og Advokatfirmaet Thommessen som juridisk rådgiver.

Priset til 17,2 mrd.

Investorgrupperingen bak Kangaroo har lagt et bud på 35 kroner på bordet og der har også Kahoots aksjekurs vært parkert de siste ukene. Det priser selskapet til 17,2 milliarder kroner.

Budfristen er blitt både utsatt av budgiverne og trasne selgere, og i påvente av myndigheters godkjennelse. Mens den danske entreprenør-familien Kirkbi, som står bak Lego, tidlig sa ja til budet fra Kangaroo, var Folketrygdfondet blant dem som holdt igjen og Christen Sveeas' investeringsselskap Kistefos var kritisk.

Noe kritikken ble rettet mot Kahoot-sjefen selv og ledelsen, som tidlig signaliserte at de støttet investorgrupperingens bud. De uttalte også at de ville investere mer sammen med Kangaroo.

– Vi har sett en del saker i media som kan være egnet til å skape misforståelse, fordi budet ikke fremstilles helt dekkende, eller blir misforstått. Det er viktig at alle aksjeeiere forstår hva budet innebærer, og kan ta et informert valg, uttalte Kahoots styreleder Andreas Hansson til DN i august.

