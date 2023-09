Artikkelen fortsetter under annonsen

I en børsmelding tirsdag kveld skriver børsnoterte Q-Free at Juniper Holdco har inngått en avtale om å kjøpe Rieber & Søns eierandel på 62,8 prosent for 12 kroner per aksje, som tilsvarer en premie på 99 prosent mot sluttkursen tirsdag.

Juniper Holdco er eid 70 prosent av det kanadiske fondet Guardian Capital Group Limited og 30 prosent av Rieber & Søn, som er eid av Bergen-familien med samme navn. Dermed vil Rieber & Søn fortsette som eier av selskapet.

– Rieber har som mål å være en drivkraft i videre utvikling av Q-Free også de kommende årene, og i Guardian har vi funnet en partner som vi tror har potensial til å bidra betydelig til selskapets vekst, både finansielt og gjennom dets nettverk i Nord-Amerika, sier Rieber & Søn-sjef Fritz Rieber i en melding.

Det samme budet på 12 kroner per aksje vil fremmes til alle andre Q-Free-aksjonærer, og et samlet styre anbefaler budet. Budet verdsetter hele selskapet, som utvikler bompengeteknologi, til 1,3 milliarder kroner.

Dersom Juniper oppnår 90 prosent akseptgrad, er planen at de resterende aksjonærene skal tvangsinnløses og at selskapet skal strykes fra børs.

Guardian Capital Group er en Toronto-basert kapitalforvalter med om lag 56,5 milliarder kanadiske dollar under forvaltning, tilsvarende over 450 milliarder norske kroner. Guardian-president Robert Mah uttaler følgende:

– Som erfarne, langsiktige infrastrukturinvestorer, planlegger vi å bidra med ekstra ressurser til denne Trondheim-baserte virksomheten, med mål om å bygge videre på selskapets sterke veksthistorikk.