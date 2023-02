Artikkelen fortsetter under annonsen

Bao Fan, som er direktør, grunnlegger og hovedeier i banken China Renaissance, er en stor skikkelse i den kinesiske teknologiindustrien og har spilt en nøkkelrolle i fremveksten av forskjellige internett-startups i landet.

Fredag opplyser China Renaissance i en børsmelding til Hongkong-børsen at «de ikke klarer å få kontakt med direktøren». Kort tid etter uttalelsen falt aksjene til selskapet med så mye som 30 prosent på børsen i Asia.

Ifølge den kinesiske finansavisen Caixin har den 52 år gamle banktoppen vært savnet siden torsdag kveld, lokal tid.

Saken til Boa Fan minner ifølge avisen Financial Times om flere andre saker der finanstopper som har vært under etterforskning av kinesiske myndigheter, har forsvunnet.

I september i fjor ble en annen China Renaissance-topp, Cong Lin, varetektsfengslet etter at myndighetene startet en etterforskning av hans arbeid ved den statseide banken ICBC.

I 2017 ble den kinesisk-canadiske forretningsmannen Xiao Jianhua, da en av Kinas rikeste menn, pågrepet på et hotell i Hongkong og anklaget for korrupsjon. I fjor ble han dømt til 13 års fengsel.