For elleve måneder siden flyttet Isak Langhelle til Nesbyen fra Haugesund for å drive Seven eleven i sentrum. At den største flommen på 100 år skulle inntreffe, var vanskelig å forutse.

– Vi gjorde det vi kunne. Vi blokkerte og satte opp sandsekker. Det fungerte en stund, men som du ser selv, var det dømt, sier Langhelle til DN.

Naturen er mektigere enn sandsekker, og onsdag ettermiddag står nesten halve butikken i vann.

– Får man ikke gjort noe med det, så blir det som det blir. Så enkelt er det.

Men 32-åringen minner om det viktigste. Han har seks ansatte.

– Det som har vært fokuset er at de som jobber her ikke havner i noen kjipe situasjoner.

Det gikk fort da butikkeieren skjønte at slaget mot naturkreftene var tapt. Han peker og viser frem hvor høyt oppe vannet var på sitt høyeste – helt opp under de øverste vinduene.

– Man slåss mot elementer som er mye kraftigere enn seg selv, sier Langhelle.

– Ingenting som dette

17 kilometer lenger nord møtte DN daglig leder Edith Bakken i Gol camping tidligere onsdag.

Store deler av campingen er slukt av drammensvassdraget som har vokst enormt i størrelse de siste dagene. Bakken forteller at hele campingen må bygges opp igjen. Gjestene er alle evakuert.

– Det har ikke helt gått opp for meg ennå. Jeg tror ikke vi helt har skjønt konsekvensene, sier Bakken.

Edith Bakken, Daglig leder Gol Camping. (Foto: Petter Berntsen) Mer...

– Jeg har vært her i 19 år, og har sett flere flommer, men ingenting som dette, sier hun.

Bakken forteller at de har forsøkt å pumpe opp så mye vann som de kunne, men til ingen nytte etter dagens kraftige vannfall.

– Det er trist. Det er familier som har hatt vogner her i 30 år, som nå er ødelagt.

Gol camping er en del av den nordiske campingplasskjeden First Camp. Bakken sier det er en fordel å ha en kjede i ryggen under flommen av historiske proporsjoner.

Nedre del av Gol Camping var fullstendig ødelagt av vannmassene. (Foto: Petter Berntsen) Mer...

– Aldri sett så høyt flomnivå

Ekstremværet «Hans» har i løpet av de siste dagene herjet flere steder i landet, og et betydelig antall mennesker er evakuert fra hjemmene sine. Flere skred er gått og mange veier er stengt.

I Hallingdal var det store ødeleggelser tirsdag og onsdag. Andre steder hadde det verste i vente.

Beregninger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) onsdag ettermiddag og viser at flommen skal fortsette å øke.

– Vi har aldri sett så høyt flomnivå i flere av elvene. Prognosene tyder på at flommen vil fortsette å øke i de store elvene, spesielt i Drammensvassdraget og nedre deler av Glomma, sier flomvakt Erik Holmqvist i NVE.

Ødeleggelsene er store på veier og bygninger i Hallingdal. Her et hus som ble tatt av massene i Ål kommune. (Foto: Frederik Ringnes/NTB) Mer...

Flere tusen skademeldinger

Det var onsdag ettermiddag registrert over 4000 skader på bygninger, innbo og tomter, viser en oversikt.

Beregningene er utført av Norsk Naturskadepool og Finans Norge. De viser skader som kan koste anslagsvis opp mot 900 millioner kroner.

– Men anslagene er foreløpige, og vi venter langt flere skademeldinger fremover. Vi følger spesielt situasjonen rundt Drammensvassdraget og varslingene nøye, sier kommunikasjonsansvarlig i Norsk Naturskadepool, Stine Neverdal.

Det har kommet inn svært mange skademeldinger det siste døgnet. Forsikringsselskapene melder om stor pågang fra berørte kunder. I tillegg til de forsikringsmeldte skadene, kommer skader på blant annet veier og annen infrastruktur.

Slik så det ut da Hallingplast ble rammet av vannet. (Foto: Privat) Mer...

Massene tok overhånd

Hjørnesteinsbedriften Hallingplast i Ål kommune, som til vanlig produserer blant annet rørsystemer, er blitt hardt rammet av ekstremværet «Hans».

– Vi har fått vann over hele lagerplassen og vann inn i bygningsmassen, sier daglig leder Sverre Tragethon til DN onsdag.

Hallingdølen var først ute til å skrive om hvordan bedriften tirsdag kveld måtte evakuere sine ansatte til Geilo på grunn av flommen. Tragethon forteller at de ansatte klarte å stenge ned produksjonen og det tekniske anlegget på tirsdag.

– Vannmassene var så store at vi til slutt ble evakuert fra fabrikken med buss. Massene var så store at de tok overhånd.

Tragethon forteller at arbeidet nå handler om å ta vare på ansatte i nærmiljøet, og å skaffe seg en oversikt over situasjonen. Bedriften har tett kontakt med kommunen og Hafslund Eco som om hvordan vannmengdene utvikler seg.

Fabrikksjef Kennet Andre Schulz ved Novema Aggregater i Flå. (Foto: Ragnar Hilde/Hallingdølen) Mer...

Også Novema Aggregater i Flå er rammet av været. Selve fabrikken ligger høyt nok til at den kan oversvømmes, men fabrikksjef Kennet Andre Schulz forteller at han kan bli nødt til å stenge ned produksjonen hvis vannet forsetter å stige.

Vanligvis jobber det 36 ansatte på fabrikken, men nå er det bare en minimumsbemanning på rundt 12.

– Barnehagene er stengt så det er mange som har måttet reist hjem. I tillegg gjør veisperringene at det ikke er mulig for flere å komme på jobb, sier han.

Verste på over 100 år

Deler av sentrum i Nesbyen var onsdag dekket av vann, og riksvei 7 og en bro over Hallingsdalselva var stengt.

– Jeg hadde trodd vi fikk en vanlig flom. Men dette er voldsomt. Det er nesten så du ikke tror det, sa ordfører Tore Haraldset til Hallingdølen.

Han bruker uttrykket «uvirkelig» om det som har rammet tettstedet. Bilder fra Nesbyen viser store bebygde områder som sto under vann onsdag. Mellom 150 og 200 mennesker var evakuert, ifølge Statsforvalteren.

Ifølge Hallingdølen er flommen i Nesbyen trolig den største på over 100 år. Tor Dalevold, som tidligere jobbet i Nesbyen kommunes tekniske avdeling, mener nivået nærmer seg 200-årsflom.

Det var store vannmengder i elven gjennom Hønefoss onsdag formiddag. (Foto: Petter Berntsen) Mer...

Nasjonal krise

Folk i Innlandet er isolert flere steder, og nasjonale transportkorridorer er stengt. En rekke togstrekninger på Østlandet er stengt.

Statens vegvesen meldte onsdag at alle hovedferdselsårer mellom Oslo og Trondheim var stengt.

Fylkesordføreren i Innlandet frykter at liv kan gå tapt.

– Vi er i en krisesituasjon av nasjonale dimensjoner, var budskapet fra fylkesordfører Aud Hove (Sp) i en pressemelding fra Innlandet fylkeskommune.

– Folk er isolert i flere lokalsamfunn, og nødetatene risikerer å ikke komme frem til folk som trenger hjelp. Nå trenger vi hjelp fra storsamfunnet. Dagen i dag er avgjørende for om dette kommer til å gå bra eller ikke, sa hun onsdag.

Statsminister Jonas Gahr Støre og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård ser på flomskadene på Leirsund stasjon etter ekstremværet «Hans». Ansatte ved Bane Nor forklarer situasjonen. (Foto: Stian Lysberg Solum/NTB) Mer...

Støre: – Ingen skal stå alene

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier til NTB at storsamfunnet skal stille opp for å hjelpe.

– Dette er en svært alvorlig situasjon for veldig mange som er berørt av de store vannmassene. Alle lokale myndigheter, ryddemannskaper og frivillige fortjener støtte og en stor takk for innsatsen som legges ned nå. Ingen folk, kommuner eller fylker skal stå alene og storsamfunnet skal stille opp, sier Støre, og fortsetter:

– Vi har skjønnsmidler som vi vil prioritere til kommuner og fylker som trenger det, Forsvaret bistår med helikoptre flere steder, og vi vil også se på andre måter vi kan stille opp for de som er rammet av uværet.