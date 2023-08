Artikkelen fortsetter under annonsen

I en bil på vei mot Dokka koordinerer Sigurd Eikerol beredskapen i de forskjellige områdene rundt Lillehammer.

Han er ansvarlig for vedlikeholdet for 14 kraftverk og leder et mannskap på ti som jobber for fullt med å håndtere «Hans».

– Ok, da tar du satellittelefonen og har den ved vinduskarmen i natt, sier han.

Langs en snirklete omvei kringler bilen fra Hafslund Eco seg oppover til inntaket til Dokka kraftverk. Den vanlige veien er stengt på grunn av uværet.

I bilen sitter også beredskapsleder Stig Morten Løken. Han har det overordnede ansvaret for Hafslund Ecos 81 vannkraftverk.

På Dokka Vannkraftverk flommer det så store mengder vann at de ikke klarer å ta i mot alt. Til slutt måtte Hafslund skru av turbinen på kraftverket.

Full rulle

Underveis går det i ett kjør med telefonsamtaler for å koordinere beredskapen. Det er mulig at det ikke er mobildekning der vi skal, så det gjelder å få unnagjort alle telefonsamtaler mens man kan.

– Det er veldig mye vann. Det er en vannstand som vi ikke har erfart i Dokkavassdraget tidligere, sier Eikerol i et teamsmøte.

Han stiller korte spørsmål og gir like korte instrukser til mannskapet sitt. Øyeblikksbilder er stadig i endring.

– Oi, er prognosen 2000 kubikk nå?

Det er snakk om vannmengden i Hunderfossen kraftanlegg. Mandag var det varslet at det ville renne 1600 kubikkmeter gjennom anlegget på sitt verste.

Hunderfossen vannkraftverk hadde åpnet de fleste slusene tirsdag formiddag for å slippe unna alt vannet i Mjøsa. (Foto: Petter Berntsen)

Men det har regnet mer i løpet av natten. Og vannet, det ser ut til å fortsette å stige.

Venter flomtopp til helgen

På under et døgn har det falt 70 millimeter regn i området ved kraftstasjonen Kjøljua kraftverk i nærheten av Dokka i Nordre land kommune. Og like mye kan være i vente.

– Det er så mye at bakken ikke klarer å ta imot. 140 mm er typisk det som faller i løpet av en hel måned, ikke to dager, sier Stig Morten Løken.

Stig Morten Løken, Viseadministrerende direktør for Hafslund Eco. (Foto: Petter Berntsen)

Til vanlig jobber Løken som viseadministrerende direktør for Hafslund Eco med ansvar for drift og vedlikehold. Men så lenge ekstremværet Hans herjer har han nå ansvaret for beredskapen hos selskapet.

– Det ser ganske vondt ut de neste 24 timene, sier Løken.

Han anslår at Mjøsa og nedsiden av Glomma vil først oppleve flomtoppen til helgen. Det vil kunne ramme all bebyggelse som ligger langs bredden.

– De kommer til å få en enda høyere vannstand enn i dag. Det er snakk om et nivå som er godt innenfor et skadenivå, sier Løken.

Full beredskap

Eikerol og Løken jobber begge med beredskap, men på forskjellige nivåer. Løken leder det strategiske arbeidet som handler om den overordnede situasjonen for alle kraftverkene i Hafslund Eco.

– Det er snakk om enorme vannmengder som skal ledes og håndteres for å minimere flomrisikoen.

Det er et helt nettverk av forskjellige aktører, som jobber for å begrense skaden av flommen mest mulig.

Under det strategiske beredskapsnivået kommer det operative og det taktiske. Områder som Innlandet har egne operative ledere som bestemmer hvilke sluser og luker som skal åpnes og lukkes for å lede vannet.

Til slutt har man det taktiske teamet, som Eikerol er en del av. Det er disse som fysisk åpner og luker sluser, kontrollerer anleggene og sørger for at hjulene går.

I løpet av kjøreturen får han nyheten om at en elv i Gausdal har flommet over og at enkelte hus er rammet. Han gir ordre til to i mannskapet om at de må til Roppa kraftverk.

Sigurd Eikerol, Vedlikeholdsleder Hafslund Eco Vannkraft as. (Foto: Petter Berntsen)

– Vi har nå gjort det vi kan i vår regulering. Og så er vi litt maktesløse når naturen tar overhånd, sier Eikerol.

Han vil ikke risikere at bakveien raser sammen og de blir innesperret på stasjonen.

Hull i bakken

For dem som ikke kjenner landskapet ved Kjøljua kraftverk kan det virke ganske normalt. Men de lokalkjente vet forskjellen.

– Vanligvis er det ikke noe vann der, så man kan gå langs asfalten og se ned i juvet. Nå flommer det 400 kubikkmeter i sekundet, sier Løken og peker på et enormt hull hvor vannet forsvinner i et drønn.

Det var usedvanlig mye vann i Kjøljua kraftverk ovenfor Dokka tirsdag formiddag. (Foto: Petter Berntsen)

Han forklarer at Kjøljua er veldig lite vannkraftverk som produserer strøm til omtrent 50 husstander. Nå har vannstanden steget med to meter.

Fremtidige behov

Et våtere og villere klima har store konsekvenser for norsk kraftproduksjon, forklarer Løken. Enorme vannmengder må håndteres for å både sikre strømforsyning til befolkningen og unngå flom.

Energimiksen i Norge og Europa har vært i forandring de siste årene. Når flere land legger ned atom- og kullkraftverk samtidig minsker det den totale mengden av regulerbar energi.

– I tillegg får man mer energi fra vind og sol. Alt dette bidrar til en mer volatil energifremtid, sier Løken.

For å møte dette, trenger man at vannkraftsystemene i større grad får mulighet til å regulere når man skal produsere strømmen, ifølge Løken. I praksis gjøres det ved å ha store vannmagasiner hvor man har mulighet til å lagre vann, eller tappe ut vannet ved behov.

– Enten må forbruket tilpasse seg. Eller så må produksjonen gjøre det, sier han.

– En kombinasjon av ustabilt vær og ikke regulerbar produksjon går ikke godt sammen.

Må skru av anlegg

På grunn av regnet har det trengt inn vann i Kjøljua kraftverk. To personer fra mannskapet til Eikerol er på plass for å inspirere anlegget.

– Hvis vannet kommer opp til generatoren så må den demonteres og erstattes. Vi håper ikke det skjer, sier Tom Strøm.

Rommet der turbinen til kraftverket ligger var begynt å fylle seg med vann, løsningen ble å skru den av midlertidig. (Foto: Petter Berntsen)

Etter litt diskusjon besluttes det å skru av anlegget for nå. Løken forklarer at det er mer nok av strøm tilgjengelig, så det er ikke noe behov for å risikere at dette anlegget blir ødelagt.

På vei ut av anlegget oppsummerer Eikerol situasjonen:

