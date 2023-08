Artikkelen fortsetter under annonsen

Forsikringsselskapene Fremtind, Gjensidige og If oppfordrer alle sine kunder til å ta forholdsregler for å unngå store skader når det er varslet ekstreme regnmengder mandag.

– Har du vært rammet av flom og tilbakeslag i rør grunnet store vannmengder tidligere, bør du være ekstra på vakt nå. Det er ennå tid til å gjøre skadeforebyggende grep, sier Therese Hofstad-Nielsen, skadeforebygger i Fremtind, forsikringsselskapet til Sparebank 1 og DNB.

– Søndag er en god dag for å forberede seg på de store vannmengdene som er meldt. Sørg for at avløp, kummer og rister på egen tomt og ute i veien for deg er åpne. Da får vannet fritt leide, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

Dette er rådene fra de tre forsikringsselskapene:

Sørg for at avløp, kummer og takrister er åpne slik at vannet har fritt leide. Sjekk at nærliggende bekker ikke er demmet opp av hageavfall eller andre gjenstander. Fjern store kvister og gjenstander som kan hindre fri vannføring. Sjekk at dører og vinduer er godt lukket – pass særlig på kjellervinduer. Rydd hagen for møbler og andre løse gjenstander. Flytt ting i kjellere opp i etasjene og opp fra gulvet i garasjen. «Kloss opp» gjenstander hvis du ikke kan flyttes, dvs. plasser klosser under gjenstandene slik at de kommer høyere opp fra gulvet. Fjern løse tepper og annet løst gulvbelegg. Flytt bil, bobil og/eller campingvogn til et sted vannet ikke kan nå. Hold dører og vinduer til kjeller lukket. Dekk til med sandsekker om nødvendig. Følg med på nyhetssendinger og meldinger fra lokale myndigheter. Ved stor fare kan det bli iverksatt tiltak fra myndighetene. Avtal med naboer eller venner om å foreta tiltak og holde øye med huset ditt dersom du ikke er hjemme.

