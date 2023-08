Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi oppfordrer folk i de berørte områdene til å holde seg hjemme dersom de kan, sier Cato Løkken i Statens vegvesen.

– Nå har vi nettopp stengt rv.3 så nå er alle hovedferdselsårer mellom Oslo og Trondheim stengt. Ting er veldig uoversiktlig, og kan endre seg raskt, så dersom du må reise bør du sjekke om vegen er åpen før du drar, oppfordrer han.

Onsdag formiddag er disse vegene stengt, og det er usikkert når de kan åpne igjen:

E6 mellom Dombås og Oppdal

E6 mellom Nord- Fron og Sør Fron

Rv 3 mellom Rena og Alvdal

Rv 7 mellom Hønefoss og Geilo

E16 mellom Bagn og Aurdal

Rv 4 mellom Roa og Gran

Rv 15 Ottadalen

I tillegg er 77 fylkesveier stengt, og ytterligere 19 er berørt av flommen.

Flere togstrekninger også stengt

I en pressemelding melder SJ at Dovrebanen og Raumabanen innstilles torsdag og fredag. I tillegg er også en rekke andre togstrekninger stengt som følge av uværet onsdag:

Bergensbanen: Stengt mellom Hønefoss og Geilo. Ny oppdatering torsdag klokken 10.

Rørosbanen: Stengt mellom Hamar og Røros på grunn av værforhold. Ny oppdatering ved midnatt natt til torsdag.

Gardermobanen: Stengt mellom Lillestrøm og Eidsvoll grunnet flom. Ny oppdatering onsdag klokken 18.

Kongsvingerbanen: Stengt mellom Lillestrøm og Kongsvinger. Foreløpig prognose for delvis åpning onsdag klokken 18.

Hovedbanen: Stengt mellom Lillestrøm og Dal på grunn av delvis flom. Foreløpig prognose for delvis åpning er onsdag klokken 18.

Hundretalls evakuert fra Viken

Over 1500 personer skulle vært evakuert i Viken som følge av ekstremværet, ble det opplyst klokken 09.53. Tidligere i dag opplyste politiet at over 600 personer er evakuert i Innlandet. Snaue 20 minutter senere korrigerte statsforvalteren antall evakuerte ned til 500 i Viken.

Etter to døgn med rødt farevarsel for flom, ras og styrtregn renner det også inn skademeldinger til forsikringsselskapene.

Tryg, If, Fremtind og Gjensidige opplever høyt trykk av kunder som melder inn skader knyttet til ekstremværet. Til sammen har de fått inn rundt 2300 skademeldinger.

Det er mye regn på veiene. (Foto: Petter Berntsen)

– Vi har fortsatt de typiske vannskadene på grunn av vann i kjellere og gjennom utette tak og vegger. Flere biler og andre kjøretøy står også under vann. Samtidig har mange dratt fra hjemmene sine på kort varsel. Vi snakker med flere fortvilte kunder nå, som brått har fått livet snudd opp ned. De må etter hvert ha hjelp med utgifter til klær, toalettsaker med mer, sier kommunikasjonssjef Line Marcelius i Gjensidige.

De fleste skadene er skjedd i Viken, Innlandet og Oslo.

Utvidet varsel

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utvidet tirsdag kveld det røde flomvarselet og forlenger det røde jordskredvarselet til onsdag formiddag.

Ved midnatt natt til onsdag er det flom på rødt og oransje nivå i Buskerud og vestlige deler av Innlandet.

– Vi har lagt inn kommunene Nore og Uvdal, Hol, Ål, Hemsedal og Vang til det røde flomvarselet, sier Ann-Live Øye Leine, flomvakt i NVE.

Også jordskredvarslene forlenges i noen kommuner.

– Jordskredvarslingen forlenger det røde jordskredvarselet til å gjelde også for onsdag formiddag for store deler av Innlandet og Viken, sier Siv Seljesæter, jordskredvakt i NVE.

Jordskredvarselet forlenges ikke for kommunene Aurland, Lærdal, Årdal, Folldal, Alvdal og Rendalen.

Deler av Bergensbanen har rast ut i terrenget ved Hagafoss under ekstremværet Hans. (Foto: Frederik Ringnes / NTB)

Støre besøker utsatte områder

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ble med da samferdselsministeren møtte Bane Nor onsdag formiddag i Lillestrøm for å se på flomskader etter ekstremværet.

– Når regnet går ned og slutter, så begynner en annen utfordring, da skal vannet videre og ut, sa statsminister Jonas Gahr Støre.

Videre møtte Støre og samferdselsministeren Lillestrøms ordfører Jørgen Vik, konserndirektør Henning Bråtebæk og banedirektør Eivind Bjurstrøm i Bane Nor på Leirsund stasjon klokken ni.

Flere bekker og elver har funnet nye løp etter nedbøren under ekstremværet Hans. Her ved Aurdal i Valdres renner vannet over E16. (Foto: Cornelius Poppe / NTB)

Flere skred har allerede gått, blant annet i Hallingdal, der Støre mener trykket er stort.

Flere skred har allerede gått, blant annet i Hallingdal, der Støre mener trykket er stort.

– Nå er det største trykket andre steder. I Hallingdal-området pågår det ganske heftige operasjoner for å nå folk. Jeg reiser ikke ditt nå. Det handler om å ikke forstyrre dem som er i beredskap, de skal få gjøre den jobben videre, sa statsministeren.