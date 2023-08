Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er skredfare i store deler av Hønefoss i Ringerike kommune, og hundrevis er evakuert fra området.

Etter to døgn med massiv nedbør, begynte kommunen å evakuere flere steder i og rundt Hønefoss allerede onsdag. Omtrent 2000 mennesker er evakuert i områdene rundt Drammensvassdraget.

De neste dagene er det innført rødt farevarsel for flomfare. Selv om vannføringen har stabilisert seg, venter NVE at Drammensvassdraget vil stige de neste dagene og holde seg på et høyt nivå i rundt tre dager.

DN treffer på det pensjonerte paret Jørn og Ann Brith Steen som har måttet evakuere fra hjemmet langs Molvalds elvekant ved Hønefoss tirsdag.

– Nå er det så mye vann at det begynner å komme inn gjennom porten. Det føles ikke så veldig bra for å si det sånn, sier Jørn Steen.

Jørn Steen og Ann Brith Steen er blitt evakuert, nå bor de i bobilen i oppkjørselen til broren til Jørn. (Foto: Hedvig Idås) Mer...

For øyeblikket bor de i bobilen sin som står parkert i oppkjørselen til broren, som bor flere høydemeter unna.

– Nå har vi akkurat bodd tre uker i denne bilen etter at vi kom hjem mandag og ryddet ut tirsdags morgen. Men så fikk vi beskjed senere på dagen om at vi måtte evakueres, da blir det en uke til, sier Anne Brith Steen.

Lå våken og tenkte på vannet

Hun forteller at også datter, svigersønn, svoger og nabo har måttet evakuere, og det på ganske kort varsel. Flere av de evakuerte er samlet på Sundvolden Hotell. Det var vanskelig for henne å sove den første natten.

– Det er jo ganske rart å se hvordan folk blir rammet. Det var vanskelig å sove første natten. Jeg lå våken og tenkte på vannet.

Ann Brith Steen synes det var vanskelig å sove den første natten etter evakueringen. (Foto: Hedvig Idås) Mer...

– Det er vel den største krisen som har vært i Ringerike på ganske så lang tid. Det kom litt brått på, det gjorde det.

Paret håper å kunne flytte hjem til helgen eller tidlig neste uke. De berømmer kommunen og alle andre som bistår for innsatsen.

Spøkelsesby

DN besøker et av de evakuerte områdene som er blitt forvandlet til en spøkelsesby. Det har gått over to døgn siden beboerne rundt Benterud måtte komme seg vekk og det fort.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er ikke frivillig, man skal ut, var beskjeden fra Igor Popovic, politiførstebetjent i Hønefoss-politiet til Ringerikes Blad onsdag.

Det er ingen folk i gatene og alle husene står tomme. Vannet har noen plasser trengt inn langs hager, hus og garasjer nærmest vannet.

Jørn Steen viser også veien til huset i nærheten Follum som ligger rett ved elven Molvald. Her har vannet steget hele veien opp til oppkjørselen og fisk svømmer forbi grusveien.

– Nå håper vi at vannet snart har nådd toppen. Det har ikke steget noe siden jeg var her i går, så jeg er optimistisk, sier han.

Normalt ligger huset rundt tre meter over overflaten, anslår han. Nå dekker det deler av plenen.

– Full rulle

Langs Storelva er fylkeskommunen og Statens vegvesen i full sving for å undersøke at veiene er trygge å kjøre på.

En av hovedbroene til Hønefoss Sentrum blir midlertidig stengt mens ansatte undersøker om broen har tatt skade av stormen.

Jan Erik Kvalheim fra Drammen Liftutleie betjener broliften som brukes til å inspisere broen.

– Vi står parat for sånne oppdrag som dette her. Det er full rulle, sier han.

Hønefoss, Kvernbergsund Bru oppført i 1941 blir fundamentet sjekket for slitasje etter at vannstanden forsetter å stige fredag formiddag. I området rundt er folk evakuert og flere hager står under vann. (Foto: Hedvig Idås) Mer...

Økning i antall skademeldinger

Til sammen er over 3600 personer evakuert i Viken og Innlandet fredag ettermiddag.

Finans Norge har estimert at erstatningen på skadene, som til nå er meldt inn, kan bli på opp mot 900 millioner kroner. Og det antall skademeldinger fortsetter å øke.

Fredag morgen er det registrert 1670 skademeldinger hos Gjensidige. Det er en økningen i antall skademeldinger på 30 prosent sammenlignet med dagen før. Ifølge forsikringsselskapet er Innlandet er på skadetoppen, foran Viken og Oslo.

Tryg Forsikring på sin side har mottatt over 800 skademeldinger. Av de 800 innmeldte skademeldingene dominerer skader på bygning og innbo med 647 innmeldte skader, opplyser forsikringsselskapet.

Årsakene er i hovedsak vann som har trengt inn i bolighus og kjellere.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.