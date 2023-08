Artikkelen fortsetter under annonsen

Erstatningene på de innmeldte skadene etter uværet Hans kan anslagsvis bli på 500 millioner kroner, ifølge beregninger fra Norsk Naturskadepool og Finans Norge.

De understreker at anslagene er foreløpige, og det vil bli langt flere skademeldinger fremover.

– Forsikringsselskapene melder om stor pågang fra berørte kunder og mange melder inn skader etter som Hans forflytter seg gjennom landet, sier kommunikasjonsansvarlig i Norsk Naturskadepool, Stine Neverdal, i en pressemelding.

Ekstremværet Hans som har pågått siden mandag er ventet å fortsette, og farevarselet er nå utvidet til å gjelde frem til onsdag morgen, ifølge Meteorologisk institutt.

– Det er fortsatt mye nedbør i vente. I den røde sonen kan en vente 50 til 70 millimeter nedbør i løpet av 24 timer. Det kommer mest nedbør i vest, skriver meteorologene på X/Twitter.

Steder som ligger i den oransje sonen, kan vente 30 til 60 millimeter nedbør i løpet av 24 timer, opplyser de videre. Ellers er det ventet mer regn over hele Sør-Norge, og det vil også bre seg nordover i Trøndelag.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Flere ras

Så langt har ekstremværet ført til flere evakueringer rundt om i landet. Tirsdag kveld ble 120 husstander evakuert i Søndre Land på grunn at frykt for at en demning skulle briste.– frykter at demning vil briste.

– Det er frykt for at demningen på Trevatn skal ryke. Derfor slippes det ut mer vann enn noen gang før i Fallselva. Da har vi rett og slett ikke helt kontroll på situasjonen. Vi har ikke hatt noen skred enda, men vannet stiger meget raskt, sier rådmann Arne Skogsbakken i Søndre Land til Oppland Arbeiderblad.

Det har også gått flere jordras, og flere hus er tatt. I bygda Bagn i Valdres ble tirsdag ettermiddag rammet av et stort jordras. I 16-tiden meldte politiet at ett bolighus og en garasje er tatt av raset. Det er foreløpig ikke kjent om noen er savnet.

– Mest sannsynlig ser det ut til at ett bolighus og en garasje er tatt av raset. Politiet har per nå ikke oversikt over situasjonen og om det er personer som er savnet som følge av raset, skriver Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

En drøy time senere ble et hus tatt av ras i Ål i Hallingdal, ifølge Sørøst 110 på X/Twitter. I 21-tiden tirsdag kveld kom nok en melding om at et hus er tatt av et nytt skred i Ål.

– Det dreier seg om et stort ras. Ingen mennesker er meldt savnet. Flere personer blir evakuert derifra nå, skriver Sørøst politidistrikt på X/Twitter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Jordskredet i bygda Bagn i Valdres gikk rett igjennom et boligfelt. Politiet opplyser om at én bolig ble tatt av skredet. (Foto: Cornelius Poppe) Mer...

Evakuering i Hol

Bagn befinner seg i det området som til nå har fått mest nedbør. I løpet av det neste døgnet ventes det ytterligere 30 til 40 millimeter nedbør.

Kommunalsjef Anne Kirsti Sørumshaugen bekreftet overfor VG i 16-tiden at flere folk evakueres fra boligfeltet etter det store jordraset.

Samtidig som at evakueringen i Bagn pågår, evakueres mellom 300 og 400 personer i Hol på grunn av rasfare.

– Det er geologene som har tatt den faglige vurderingen, i samarbeid med Hol kommune. De frykter at det kan gå nye skred, sier politistasjonssjef Brit Fyksen i Hol til Hallingdølen.

Innesperret

Over 100 personer er evakuerte i Innlandet tirsdag formiddag.

Marte Stine Skålenget har sett til at de 150 sauene og 300 lammene har det bra på utebeitet. (Foto: Privat) Mer...

Hos sauebonde Marte Stine Skålenget i Gausdal har det regnet i et kjør siden mandag. Hun forteller om over 100 mm nedbør det siste døgnet.

Mandag gikk det ras på gårdsveien slik at familien ble innesperret. Først etter flere timer og arbeid fikk de ryddet veien.

– Vi bor der ingen skulle tru at nokon kunne bu, og nå er det ikke noe artig, sier Skålenget.

Tirsdag kan hun fortelle at elven Jøra holder på å flyte over og at flere jorder og veier er rammet.

– Det er ekstremt og nå håper jeg «Hans» ønsker å dra snart, sier hun.

– Det har regnet i hele juli, så grunnen er veldig porøs, forteller Marte Stine Skålenget i Gausdal. (Foto: Marte Stine Skålenget) Mer...

Tror det vil koste over 200 mill.

Forsikringsselskapet Gjensidige meldte tirsdag ettermiddag at det totalt har fått inn nesten 500 skademeldinger som følge av uværet.

– Totalkostnadene etter ekstremværet vil antagelig passere 200 millioner kroner for forsikringsbransjen sett under ett. Men, skader på offentlig infrastruktur og annet som ikke dekkes av privat forsikring kommer i tillegg, slik at samfunnets kostnader blir betydelig høyere, sier kommunikasjonssjef Line Marcelius i Gjensidige.

Hun påpeker at det fortsatt er tidlig og at 200 millioner kroner er «et forsiktig anslag».

– De fleste skadene er på bolighus og næringsbygg. Her har vann trengt inn gjennom grunnen og oversvømt kjellere, eller kommet inn via utette tak og vegger. Vi har også noen skader på grunn av tilbakeslag fra rør. I tillegg kommer skader på bil, båt og campingvogn, sier Marcelius.

Hos Tryg og If var tallet henholdsvis 200 og 270 tirsdag morgen.

– Så langt har vi registrert over 220 skader. Det er hovedsakelig vannskader som følge av mangelfull drenering, utette tak og bygninger, og stopp i avløp og tilbakeslag. Noen kan melde om 30–40 cm vann i kjelleren, sier skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen i Fremtind tirsdag formiddag.

Et hus står delvis i vann på Lena. (Foto: Stian Lysberg Solum/NTB) Mer...

Innstilte tog

En lang rekke tog er nå innstilt også onsdag. Alle tog på Dovrebanen, Rørosbanen og Raumabanen onsdag innstilles, melder SJ Norge på sine nettsider.

Togene her har vært innstilt siden mandag morgen. SJ Norge opplyser at beslutningen er tatt med bakgrunn i farevarslene for regn og flom.

Gardermoebanen er stengt mellom Oslo S og Eidsvoll. Dette påvirker også Flytoget. Det er buss for flytog mellom Oslo S og Oslo lufthavn. Togtrafikken mellom Oslo S og Oslo lufthavn vil forbli stengt frem til onsdag morgen på grunn av flom. Fra Asker til Oslo S går togene som vanlig.

Bergensbanen er stengt mellom Finse og Hønefoss. Kongsvingerbanen er stengt mellom Lillestrøm og Kongsvinger.

Ellers melder Color Line tirsdag kveld at avgangene med SuperSpeed 1 mellom Kristiansand og Hirtshals onsdag klokken 08.00 og 12.15 er kansellert på grunn av værforholdene.

En bekk gikk over sine bredder på Gran. (Foto: Stian Lysberg Solum/NTB) Mer...

Hentet med helikopter

For beboere og trafikanter en rekke steder på Østlandet er situasjonen alvorlig, med evakuering som følge av skred og flom, vannfylte kjellere og oversvømte veier. Totalt 59 husstander er evakuert etter de voldsomme nedbørsmengdene, skriver Aftenposten.

Samtidig gikk det et ras på E16 Tyinvegen i Nord-Aurdal tirsdag morgen. Beboere ble evakuert med helikopter. Politiet i Innlandet melder at det er mye vann på og entreprenør er på stedet.

Veien ble åpnet for trafikk igjen klokken 10.08, opplyste Vegtrafikksentralen.

Veier stengt

Det lille tettstedet Asak på Romerike er isolert, etter at den eneste innfartsveien til tettstedet er blitt oversvømt.

Ordfører Jørgen Vik i Lillestrøm bekrefter til Romerikes Blad at veien er stengt og at beboerne på Asak er avskåret fra resten av kommunen.

Sykepleier Ingrid-Marie Nyborg fikk hjelp fra redningsmannskaper til å komme seg på jobb tirsdag. Huset hun bor i sto ikke i direkte fare for vannmassene, men det var ingen annen vei ut enn med brannvesenets gummibåt. Flere beboere ble evakuert etter at vannet steg over Hexebergveien i Lillestrøm kommune. (Foto: Rodrigo Freitas/NTB) Mer...

Tirsdag morgen skriver Vegtrafikksentralen Øst på X/Twitter at en del veier i Innlandet og Viken er stengt på grunn av oversvømmelse. De oppfordrer publikum til å følge med på nettsidene til Statens vegvesen.

De voldsomme nedbørsmengdene har også fått store konsekvenser for togtrafikken. Hovedbanen og Gardermobanen er stengt på grunn av flom. Dette påvirker en lang rekke linjer, deriblant Flytoget.

(©NTB)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.