I 2021 kom Det internasjonale energibyrået IEA med en mye omtalt rapport om veien til netto null utslipp i verden innen 2050. I oljelandet Norge var det spesielt én detalj som skapte mye debatt: I dette scenarioet var det ikke behov for nye olje- og gassprosjekter, investeringer i eksisterende felt var nok.

Siden den gangen har det skjedd mye: Krigen i Ukraina og energikrisen har satt energisikkerhet i et nytt lys; samtidig var sommermånedene i år de varmeste på verdensbasis siden man begynte å måle. I en oppdatering av sitt netto null-veikart fra 2021, understreker IEA at klimamålene fortsatt kan nås, selv om det er blitt vanskeligere.

«Veien til 1,5 grader er blitt smalere, men veksten i fornybar energi gjør at den fortsatt er åpen,» skriver byrået i rapporten som ble publisert tirsdag morgen.

Høyere enn før pandemien

På den ene siden er globale CO 2 -utslipp fra energisektoren aldri vært høyere enn i fjor, med 37 milliarder tonn. Det er høyere enn før pandemien. På den andre siden vil utslippene nå toppen i dette tiåret, akkurat som etterspørselen etter kull, olje og gass, slik IEA-sjefen skrev nylig i en kronikk i Financial Times. Samtidig er utbyggingen av solenergi faktisk på linje med det netto null-scenarioet krever, skriver IEA.

Men en raskere utbygging av fornybar er nødvendig for å nå målene som ligger inne for 2030.

«Med dagens politikk er utviklede økonomier og Kina allerede i rute til å oppnå 85 prosent av sine bidrag til dette globale målet, men sterkere politikk og internasjonal støtte er nødvendig i andre fremvoksende økonomier og utviklingsland. For alle land er det viktig å få fart på konsesjonsutdeling, bygge ut og modernisere kraftnett, ta tak i flaskehalser i forsyningskjedene og integrere variabel fornybar energi på en sikker måte», skriver IEA, som også peker på et stort behov for energieffektivisering, ny infrastruktur og karbonfangst og -lagring.

«Energisektoren endrer seg raskere enn mange tror, men vi må gjøre mye mer, og vi har dårlig tid,» ifølge byrået.

Verden skal investere rekordhøye 1800 milliarder dollar i fornybar energi i år, men må øke den årlige takten til omtrent 4500 milliarder tidlig neste tiår for å komme à jour med veikartet.

Holder fast på olje og gass

IEA, som erkjenner at scenarioet bare er ett av flere mulige på vei til å nå klimamålene, fastholder at det ikke trengs investeringer i nye kull-, olje- eller gassressurser. Til sammen faller etterspørselen etter disse med 25 prosent innen 2030 og 80 prosent innen 2050 i veikartet.

Riktignok understreker IEA nå at det sikter til nye olje- og gassprosjekter med «lang ledetid,» altså typisk prosjekter som trenger ny infrastruktur og kanskje også ligger i områder der det tidligere har vært lite utvinningsaktivitet. Veikartet har også tidligere vært forstått som å utelukke leting etter nye ressurser, men IEA-sjef Fatih Birol sa til DN for et snaut år siden at leting nær eksisterende felt kan ha sin plass.

«Fortsatt investering i eksisterende olje- og gassfelt og allerede vedtatte prosjekter er nødvendig,» sier IEA tirsdag. «For å unngå ødeleggende prishopp eller overkapasitet i tilbudet er det avgjørende at nedgangen i investeringene på den fossile tilbudssiden og økningen i investeringene i fornybar energi kommer i tur og orden».