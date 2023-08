Artikkelen fortsetter under annonsen

Et nabolag i Hokksund ble en del av Drammenselva torsdag.

Det gjorde at Jeanett Kock Guhaugen, Kenneth Kvamme og deres seks barn måtte pakke sammen i all hast.

Onsdag kveld reise de for å bo hos moren til Guhaugen. Da de kom tilbake til huset ved 09.30-tiden torsdag, hadde vannet begynt å fosse inn.

– Her går det ikke an å bo lenger. Vi blir nødt til å flytte nå. Vi visste det ville skje en gang, sier Guhaugen.

Hun har foreløpig hverken fått tak i forsikringsselskapet eller kommunen. Planen er å bo hos faren hennes de to neste ukene. Hva som skjer etter det, er de usikre på.

– Har du fått med deg det du er glad i, Spør Guhaugen sønnen Thio Kvamme.

Mellom husene i nabolaget er man nødt til å vasse. Det er også mulig å se fisk svømme.

Vil gjøre en innsats

Kristian Vemund Haaland og Østein Blix Walderhaug jobbet torsdag iherdig med å pumpe vekk vann fra husene som ligger langs elven.

Begge er gründere i Haawal Flood Grating som leverer flomsikringsutstyr, men jobber frivillig for å bidra til å holde vannet vekk.

– Vi så de hadde satt de opp, så satt vi oss i bilen for å gjøre en innsats.

Haaland forteller at flomsikringen som er satt opp langs vannet, ble solgt fra dem til Øvre Eiker kommune i 2018.

– Vi har bodd på hotell de siste dagene og har tenkt til å bli her til flommen er over, sier Haaland.

Selv om sikringen ser ut til å holde en god del av vannet ute, renner det fort inn igjen gjennom kumlokkene.

Vant til flom

Langs veien som ligger ved elven er det blitt sikret med gjerder og sandsekker.

Astor Tennøy bor rett ved. Han kan fortelle at nabolaget er vant til flom. Han er imidlertid spent på om sikringen holder denne gangen.

– Snart kommer det kanskje vann oppover veien her, sier Tennøy.

Han bor ikke selv rett ved vannet, men tror naboene har fått kjenne det de siste dagene.

– De har nok tatt høyde for at det kan komme vann inn i kjelleren, sier han.

Én milliard

Forsikringsselskapene hadde torsdag ettermiddag registrert nær 5000 flomskader etter ekstremværet «Hans». Erstatningene anslås til rundt én milliard kroner.

Det viser beregninger fra Norsk Naturskadepool og Finans Norge.

– Anslagene er foreløpige, og vi frykter flere skader. Vi følger situasjonen rundt Drammensvassdraget og varslingene nøye, sier kommunikasjonsansvarlig i Norsk Naturskadepool, Stine Neverdal.

Spent på forsikring

– Det er ikke lenge siden jeg skrøt av at jeg bor åtte meter fra vannkanten og ser bare elv og skog. Nå ble det kanskje litt nærme.

Olav Risan flyttet for to år siden til et nybygget leilighetskompleks – rett ved Storelva i Hønefoss. Onsdag kveld måtte han, kona og hunden evakueres.

Han forteller at nybyggene skal være både flom- og vannsikre.

– Jeg vil tro at det skal mye til for at vannet kommer i garasjen i kjelleren. Men bilen vår var vi kjappe med å ta ut.

Vi står rett ved fossen i Hønefoss som herjer. Så vill har Risan aldri sett den før, forteller han.

– Jeg vil tro at flom er ikke det første man tenker på når man kjøper en leilighet?

– Nei, det er det ikke. Spesielt ikke når man snakker om 500-årsflom, 1000-årsflom.

– Har du satt opp en ekstra flomforsikring?

– Nei, så langt har jeg ikke begynt å tenke.

– Tror du det kan bli vanskeligere å få forsikring for sånne leiligheter som du har?

– Det hadde ikke forundret meg. Jeg kan tenke meg at noen (forsikringsselskapene journ.anm.) tenker: nei, de bor for nærme. Så det kan bli interessant.

– Bekymrer det deg?

– Ikke før nå. Så den bekymringen skal jeg tenke på, sier Risan lattermildt og legger til:

– Men den ville kommet uansett. Vi får jo oppdateringer fra Gjensidige om flomvarsel hele tiden, så sånn sett er det veldig greit. Men de skal sikkert ha pengene sine for den informasjonen etter hvert også.

Risan er fortsatt ved godt mot.

– Men sånn er det, vi har valgt å bo der vi bor. Men jeg hadde hverken regnet med eller trodd at dette skulle skje de to første årene jeg bor der.

