Ekstremværet Hans startet for alvor mandag ettermiddag. Forsikringsselskapene If og Gjensidige opplyser at det har mottatt nærmere 600 skademeldinger, mindre enn ett døgn etter at uværet inntraff.

Samtidig opplyser det at antallet skader øker uvanlig raskt. Det er flomfare, styrtregn og fare for jordskred i store deler av Sørøst-Norge.

Statsminister Jonas Gahr Støre varslet at beredskapen var skjerpet natt til tirsdag, byrådsleder Raymond Johansen oppfordret folk som jobber i Oslo til å ha hjemmekontor, og Statsforvalteren i Innlandet satte inn krisestab.

Venter skademeldinger i flere uker

Klokken 08.00 tirsdag hadde forsikringsselskapet If mottatt over 270 skademeldinger. Gjensidige har hittil registrert 318 skader i forbindelse med det pågående uværet.

Begge venter at tallet stiger gjennom tirsdagen. Kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If venter skademeldinger i flere uker fremover.

– Meteorologene melder at det skal regne kraftig mange steder tirsdag. Som ikke dét er nok, vill mange også få regn på onsdag. Klart mange vil bli rammet hardt av den uvelkomne gjesten «Hans». Det kommer til å bli meldt inn skader i mange dager, også i ukene etter at regnet har lagt seg, sier Clementz.

Bolighus og næringsbygg

De fleste skadene er på bolighus og næringsbygg, der vann trengt inn gjennom grunnen og oversvømt kjellere, eller kommet inn via utette tak og vegger, opplyser Gjensidige.

Kommunikasjonssjef Line Marcelius i Gjensidige sier områdene som er hardest rammet er Viken, Oslo og Innlandet.

– I Viken har Lillestrøm, Nannestad og Nittedal flest skader. I Innlandet har det gått verst utover Gran, Søndre Land og Gjøvik, sier Marcelius.