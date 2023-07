Artikkelen fortsetter under annonsen

Saken oppdateres.

Thunberg møtte selv i retten, men nektet seg skyldig. Hun erkjente imidlertid at hun fikk en ordre fra politiet om å flytte seg som hun ikke hørte på.

– Min opptreden var forsvarlig, sa Thunberg i retten mandag og viste til at hun handlet i nødverge på grunn av klimakrisen.

– Klimakrisen truer liv, helse og eiendom, sa 20-åringen.

I midten av juni forsøkte Thunberg og andre aktivister å hindre tankbiler på vei til og fra en oljeterminal ved havnen i Malmö. Gruppen Ta Tilbaka Framtiden sto bak aksjonen.

Ifølge Thunberg oppfattet hun politiets oppfordring, men hun hevdet at det må være minst ti personer til stede for at det skal kunne regnes som en folkeansamling. Kun tre person deltok i aksjonen, som fant sted 19. juni.

– Vi var rolige, vi skadet ikke mennesker og ingen eiendom, sa hun.

De to andre aktivistene er også blitt tiltalt. De vil bli stilt for retten i neste måned.